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Udovica Saše Popovića se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemom

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03.09.2026 09:21

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Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом
Foto: Jutjub

Pjevačica i udovica Saše Popovića, Suzana Jovanović suočila se sa ozbiljnim zdravstvenim problemom u jednom periodu svog života.

Suzana je ranije govorila o zdravstvenom stanju koje je bilo narušeno prvenstveno usljed stresa, a nakon razvoda od prvog supruga Radeta Zdravkovića.

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- Sve to što mi se dešavalo u životu, od šou-biznisa, preko mog posla i problema to sam sve podnosila sa osmijehom na licu, a u stvari sam sve to preživljavala u sebi, što se kasnije odrazilo na štitnu žlijezdu sa kojom imam problem, ali uspješno to liječim i održavam lijekovima - rekla je Suzana.

Inače, Suzana Jovanović je u ranoj mladosti postala majka, još sa 19 godina, a svojevremeno je govorila kako se tada nosila sa majčinstvom.

- Nisam imala osjećaj kada sam dobila dijete. Svog sina sam doživjela kao mlađeg brata. Danijel i ja smo tako odrasli, moji roditelji su nas pazili. Mirne glave sam mogla da odem da radim i pjevam. Znala sam da je moj sin sa bakom i djedom, da oni brinu o njemu, da mu ništa ne fali. Tako smo mi odrasli zajedno, rekla je ona, pa progovorila o početku svoje karijere:

- Znala sam da je muzika moj život. Školu sam završila zbog mame i tate, da mi ne zvocaju. jednostavno sam se raspitala šta se najbrže završava, rekli su mi trgovačka i odlučila sam... e daj to ću upisati. Nakon toga sam krenula ozbiljno da radim i zarađujem i tada sam sakupila pare i finansirala sam svoju prvu ploču.

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Ona je tada govorila i o suprugu Saši Popoviću sa kojim je dugo bila u srećnom braku. Iako je on važio za velikog zavodnika od samog početka, Suzana nije znala da je on čovjek njenog života.

- O Saši sam prvo imala negativnu sliku... Nakon tog prvog kontakta preko prijateljice razmijenili smo broj pejdžera... Mislila sam da mu se neću javiti nikada, ali sudbina nas je spojila. Jednog dana vozač koji me vozio nije mogao da me odbaci do Jagodine gdje sam pjevala, i ja sam se sjetila njega...Pozvala sam ga i pitala da li može da me vozi. On je odmah pristao i to me baš oduševilo, rekla je pjevačica.

(Aloonline)

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Tagovi :

Suzana Jovanović

Saša Popović

Pjevačica

estrada

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