Pjevač nakon mnogo godina otkrio istinu o odnosu sa Zoricom Marković

Pjevač Mitar Mirić svojevremeno je govorio o odnosu s koleginicom Zoricom Marković i otkrio detalje koji su godinama intrigirali javnost.

Njih dvoje su često bili predmet različitih nagađanja, a mnoge je zanimalo jesu li njih dvoje nekad u prošlosti bili u vezi i da li je između njih postojala namjera da se vjenčaju.

Mirić je, međutim, odlučno demantovao takve priče.

– Ma ne, ona je moja koleginica, kao sestra... Ja sam je prvi vodio na turneje '82. Živio sam kod nje u Zvorniku, gdje je živjela s jednim čovjekom. I danas smo dobri – rekao je Mirić

Scena Mitar Mirić ponovo u žiži javnosti, svi pričaju o njegovom novom izgledu

Pjevač se tom prilikom osvrnuo i na svoju karijeru te propuštene prilike. Govorio je o pjesmi "Plavi slon", koju je svojevremeno odbio, a koja je kasnije postala veliki hit.

Mirić je kazao da zbog te odluke ne žali, jer je u tom periodu već imao velike hitove i radio na promjeni svog muzičkog imidža.

– Ja sam tada imao velike hitove i tada promijenio imidž. Pored toga, gdje još i "Plavi slon", mada je to hit, svaka čast. I dan-danas je "Ciganče" hit, nije klasičan narodnjak – rekao je Mirić jednom prilikom u emisiji "Ami Dži Šou".

(Avaz)