Novi detalji o požaru u Bijeljini: Sve počelo od sušare, u gašenju učestvuje više od 100 radnika pilane

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Veliki požar na pilani "Rašević" još nije pod kontrolom, na terenu je kompletna vatrogasna ekipa iz Bijeljine, kao i ispomoć iz Janje, Zvornika, Ugljevika, Lopara i Brčkog, rekao je starješina Vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević.
Kako saznaje InfoBijeljina, na mjestu požara je oko 25 vatrogasaca iz Bijeljine, sa osam vozila. U pomoć su im priskočili i radnici sa cisternama “Komunalca”, pripadnici “Bijeljina puta”.
Kako javlja reporter InfoBijeljine, šteta na pilani je ogromna.
Plamen, koji se diže visoko u vazduh, kao i dim, vidljivi su i sa područja koja su udaljena od same pilane.
Požar je izbio na objektima sušare pored silosa i za sada se nije proširio na objekte sa mašinama.
U gašenju učestvuje više od sto radnika pilane, a na terenu su i dobrovoljci mještani.
Na licu mjesta su bili i vlasnici pilana koje su ranije pretrpjele požare.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
3 h0
Gradovi i opštine
5 h0
Gradovi i opštine
7 h0
Najnovije
Najčitanije
22
43
22
38
22
31
22
23
22
22
Trenutno na programu