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Novi detalji o požaru u Bijeljini: Sve počelo od sušare, u gašenju učestvuje više od 100 radnika pilane

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02.09.2026 21:47

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Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.
Foto: InfoBijeljina

Veliki požar na pilani "Rašević" još nije pod kontrolom, na terenu je kompletna vatrogasna ekipa iz Bijeljine, kao i ispomoć iz Janje, Zvornika, Ugljevika, Lopara i Brčkog, rekao je starješina Vatrogasne jedinice Bijeljina Mile Spasojević.

Kako saznaje InfoBijeljina, na mjestu požara je oko 25 vatrogasaca iz Bijeljine, sa osam vozila. U pomoć su im priskočili i radnici sa cisternama “Komunalca”, pripadnici “Bijeljina puta”.

Kako javlja reporter InfoBijeljine, šteta na pilani je ogromna.

Plamen, koji se diže visoko u vazduh, kao i dim, vidljivi su i sa područja koja su udaljena od same pilane.

Požar je izbio na objektima sušare pored silosa i za sada se nije proširio na objekte sa mašinama.

U gašenju učestvuje više od sto radnika pilane, a na terenu su i dobrovoljci mještani.

Na licu mjesta su bili i vlasnici pilana koje su ranije pretrpjele požare.

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Tagovi :

Bijeljina

Gori pilana “Rašević”

Vatrogasci

požar

vatra

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