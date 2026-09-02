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Bog ne kažnjava bez razloga: Ovaj postupak posebno je težak grijeh, a mnogi ga čine svakog dana

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02.09.2026 22:09

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Вјера кадионица црква свештеник
Foto: Pexels

U hrišćanstvu je licemerje jedan od najtežih oblika duhovne zablude. To je situacija kada čovjek spolja želi da izgleda pobožno, dobro i pravedno, dok istovremeno svjesno čini suprotno.

Hristos je upravo licemerje više puta oštro kritikovao. Problem nije samo u samom grijehu, već u tome što čovjek odbija da prizna da griješi i pokušava da svoju nepravdu predstavi kao vrlinu.

Zato se vjernik ne poziva samo da čini dobra djela pred drugima, već da bude dobar i onda kada ga niko ne vidi.

Nepravda prema slabijem posebno se osuđuje

Kroz Sveto pismo neprestano se ponavlja poziv da se zaštite siromašni, nemoćni, udovice, djeca i svi oni koji nemaju moć da se sami izbore za sebe.

Kada čovjek svjesno iskorišćava nečiju slabost, ponižava ga ili mu uskraćuje ono što mu pripada, takav postupak se ne posmatra samo kao međuljudski problem. On postaje i pitanje odnosa čovjeka prema Bogu.

Upravo zato se u hrišćanskoj tradiciji toliko insistira na milosti, pravednosti i saosjećanju.

„Što učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste“, jedna je od najpoznatijih Hristovih poruka koja podsjeća da odnos prema drugom čovjeku ima i duhovnu dimenziju.

Kada nas neko povrijedi, prirodna reakcija može biti želja da mu uzvratimo. Međutim, hrišćanstvo čovjeka poziva na nešto mnogo teže – da ne odgovara zlom na zlo.

To ne znači da nepravdu treba prihvatiti ili da čovjek ne treba da se zaštiti. Ali znači da osveta, mržnja i želja da drugome bude loše ne predstavljaju hrišćanski odgovor.

„Ne osvećujte se za sebe“, poruka je apostola Pavla, koji čoveka usmjerava da pravdu ne traži kroz sopstvenu osvetu.

Najveća opasnost je kada čovjek prestane da osjeća da je pogrešio

Prema hrišćanskom učenju, najveći problem nije samo pad u grijeh, već stanje u kojem čovek više ne želi da vidi svoj pad.

Čovjek može pogriješiti, povrediti nekoga, izgovoriti teške riječi ili donijeti pogrešnu odluku. Ali pokajanje upravo postoji zato što se čovjeku daje mogućnost da promijeni svoj život.

Zato se u pravoslavlju pokajanje ne posmatra kao poniženje, već kao početak promjene.

Nije poenta u strahu od kazne, već u promjeni srca

Kada se govori o tome da „Bog kažnjava“, važno je razumijeti da hrišćansko učenje ne svodi odnos Boga i čovjeka na sistem nagrade i kazne.

Bog poziva čovjeka da se udalji od grijeha zato što greh razara čovjeka, njegove odnose sa drugima i njegovu zajednicu sa Bogom.

Neke posljedice naših postupaka dolaze prirodno. Ako nekoga stalno lažemo, izgubićemo njegovo povjerenje. Ako nekoga ponižavamo, možemo ostati sami. Ako živimo u mržnji, ona će vremenom početi da oblikuje i naš sopstveni život.

Zato upozorenje nije samo: „Bog će te kazniti“, već mnogo dublje pitanje: šta svojim postupcima pravimo od sopstvene duše?

U hrišćanskoj veri ne postoji čovjek bez greške. Razlika je u tome šta čovek uradi kada shvati da je pogrešio.

Može da nastavi da se pravda, optužuje druge i traži opravdanja.

A može da zastane, prizna grešku, zatraži oproštaj i pokuša da je više ne ponovi.

U tome i jeste suština hrišćanske poruke: nije najvažnije koliko je čovjek puta pao, već da li je spreman da ustane.

Zato, prije nego što osudimo drugoga ili poželimo da mu se vrati sve što je nama učinio, možda je važnije da se zapitamo kako mi postupamo prema ljudima oko sebe.

Jer vjera ne počinje strahom od Božje kazne.

Počinje odgovornošću, ljubavlju, praštanjem i spremnošću da promenimo ono što u sebi znamo da nije dobro.

(Ona)

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vjera

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