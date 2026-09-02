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Tri znaka kojima septembar mijenja život: Stižu novac, prilike i veliki uspjeh

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02.09.2026 15:41

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Foto: pexels/Willfried Wende

Septembar 2026. godine, prema kineskoj astrologiji, počinje nešto zahtjevnije, ali već tokom mjeseca donosi čak 14 povoljnih dana za napredak, nove prilike i finansijski boljitak.

Posebno srećan mogao bi da bude za Pijetla, Zmiju i Konja, kojima prosperitet dolazi kao rezultat ranijih odluka i konkretnih poteza.

Pijetlu će najviše koristiti upornost i disciplina, a posebno povoljni dani biće 8. i 20. septembar, dok 4, 16. i 28. mogu donijeti korisne informacije, kontakte ili novac.

Zmiju početak mjeseca može suočiti sa spoznajom da nešto nije onako kako je očekivala, ali upravo ta promjena može otvoriti put ka boljem, uz posebno povoljne datume 4, 8, 16, 20. i 28. septembar.

Za Konja septembar donosi mogućnost finansijskog napretka, ali će ključ biti u tome da umjesto impulsivnih poteza bude strateški i dobro isplaniran.

Prva sedmica za njega je rezervisana za prikupljanje informacija, dok 13. septembar može donijeti važan potez, a oko 25. potvrdu da se trud isplati.

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Završnica mjeseca mogla bi biti posebno značajna, jer 28. septembra Zmija može vidjeti rezultate svojih promjena, dok 29. Konj može dočekati konkretan uspjeh.

Za ova tri znaka zajednička poruka septembra je da sreća može biti na njihovoj strani, ali će najbolje proći oni koji prepoznaju priliku i spremno je iskoriste.

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Tagovi :

Horoskop

novac

Kineski horoskop

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