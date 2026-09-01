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Dodao deterdžent u beton, rezultat eksperimenta šokirao

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01.09.2026 09:00

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Детерџент за суђе
Foto: Pexels/Photo by Kampus Production

Dodavanje deterdženta za sudove u beton predstavlja stari majstorski trik koji pojedini građevinski izvođači primjenjuju kako bi beton učinili otpornijim u veoma hladnim klimatskim uslovima.

Prema ovom postupku, u smjesu se dodaje jedna supena kašika deterdženta po vreći gotove mješavine betona.

Mjehurići koji nastaju tokom miješanja prožimaju smjesu i ostaju zarobljeni kada beton očvrsne. Oni obezbjeđuju dodatni prostor u koji se voda širi tokom učestalih ciklusa zamrzavanja i odmrzavanja, čime se sprečava pucanje betona.

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Osim toga, pojedini majstori koriste deterdžent za sudove kao plastifikator i usporivač vezivanja kako bi sebi kupili više vremena za rad. Deterdžent se pomiješa sa vodom i dodaje u smesu tokom miješanja ili se rastvor prska po betonu nakon izlivanja, što omogućava lakše tečenje i sporije stvrdnjavanje.

Da li je zaista efikasno?

Iako deterdžent djeluje kao agens za uvlačenje vazduha zahvaljujući surfaktantima koji stvaraju mjehuriće, građevinski stručnjaci ukazuju na ozbiljan problem: mjehurići su neravnomjerno raspoređeni, a mnogi od njih su preveliki, što beton čini slabijim, a ne jačim.

Proizvođači betona koji koriste profesionalne komercijalne dodatke za uvlačenje vazduha ovo slabljenje sprečavaju dodavanjem dodatne količine cementa u mješavinu.

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Ukoliko sami dodate deterdžent u gotovu smjesu, ostajete bez tog neophodnog ojačanja. Takođe, deterdžent nije hemijski prilagođen sastojcima u betonu i ponaša se nepredvidivo u mineralno bogatom okruženju tokom očvršćavanja, dok su komercijalni dodaci formulisani tako da budu potpuno hemijski kompatibilni.

Šta je pokazao eksperiment sa čekićem?

Kako bi provjerio da li deterdžent zaista usporava sušenje i slabi beton, Jutjuber pod nazivom Kanadian Konkrit Pamper sproveo je eksperiment sa tri različite mješavine: bez deterdženta, sa umjerenom količinom i sa velikom količinom deterdženta.

Iz svake smjese izvučen je po jedan blok, pri čemu je uočeno da je bloku sa velikom količinom deterdženta trebalo znatno više vremena da očvrsne.

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Međutim, kada je proces vezivanja završen, izvođači su udarali blokove čekićem i imali su veliki problem da naprave razliku među njima, jer su svi djelovali jednako tvrdo, prenosi "Blic žena".

Iako deterdžent možda neće odmah oslabiti svjež beton, dugoročno može dovesti do oštećenja kako se nepravilni džepovi vlage budu širili i skupljali tokom zamrzavanja i odmrzavanja.

Pored toga, hemijski uticaj aktivnih sastojaka u deterdžentu — poput mirisa, boja i surfaktanata — predstavlja nepoznatu varijablu.

Konačni zaključak je jasniji nego ikada: umjesto flaše deterdženta za sudove, daleko je bezbjednije i pouzdanije koristiti profesionalne komercijalne dodatke za uvlačenje vazduha.

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Deterdžent

Deterdžent za suđe

Beton

eksperimenti

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