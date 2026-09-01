Покушао украсти ауто, камере снимиле лопова из БиХ

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У гаражи Kапитал Тавера данас је око 14:35 сати забиљежен покушај крађе аутомобила, а мушкарца за којег се сумња да је покушао провалити у возило снимиле су надзорне камере.
Према информацијама достављеним редакцији, мушкарац није успио украсти аутомобил, али је приликом покушаја провале причинио материјалну штету на возилу.
На фотографијама које је власник доставио редакцији видљива су оштећења на аутомобилу, док снимци видеонадзора приказују мушкарца како прилази возилу и задржава се поред њега.
Свијет
Жена убила ножем двоје људи, па кренула на полицију: Они отворили ватру
Цијели случај пријављен је полицији, која би требала утврдити идентитет особе са снимка, као и све околности догађаја.
Власник возила позива грађане који евентуално препознају мушкарца са снимка да информације које би могле помоћи у његовој идентификацији доставе полицији.
У наставку погледајте снимак надзорних камера на којем је забиљежен догађај.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
13 ч0
Хроника
14 ч1
Хроника
16 ч1
Хроника
17 ч0
Најновије
Најчитаније
11
31
11
26
11
18
11
18
11
13
Тренутно на програму