Od 5. septembra novac pada s neba: Dva znaka konačno pune novčanike

Nije reč o malim iznosima, već o sumama koje rješavaju nagomilane dugove i zaostale račune.

Pravilo je jasno od 5. septembra novac pada s neba onima koji su najduže čekali na isplatu svog rada.

Spremite se za pozive i uplate koji stižu baš kada su vam najpotrebniji. Karte su se složile tako da novac dolazi iz izvora koje ste možda i zaboravili.

Bik

Bikovi, vama od 5. septembra stiže novac koji vam se duguje mjesecima. Bilo da je riječ o zaostaloj zaradi, novcu koji vam neko konačno vraća ili poslu koji je dugo stajao u mjestu, blokada se prekida. Ovo je period u kojem Bikovi ozbiljno pune novčanike jer im se vraća sve ono što su uložili u prethodnom periodu.

Više nećete morati da birate koji račun ćete platiti odmah, a koji ostaviti za kasnije. Ova uplata pokriva sve rupe u kućnom budžetu i ostavlja dovoljno prostora za miran nastavak jeseni. Sreća vas ne zaobilazi, a pare koje stižu su realne i opipljive nema više čekanja i obećanja „biće sutra“.

Škorpija

Škorpije, od početka mjeseca vaš trud na poslu dobija konkretnu novčanu potvrdu. Očekujte iznenadni bonus ili ponudu za novi projekat koji se plaća unaprijed. Naći ćete se u situaciji da birate poslove, a svaki od njih donosi odličnu zaradu.

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Dok drugi čekaju platu, Škorpije od početka mjeseca uveliko pune novčanike i rješavaju sve finansijske probleme koje su vukle od ranije. Ne radi se o sitnim parama, već o iznosu koji će vam omogućiti da kupite ono što vam je neophodno za kuću ili porodicu. Iskoristite ovaj talas, jer je pred vama jedan od najjačih finansijskih perioda ove godine.

Olakšanje i puni novčanici od 5. septembra

Zaboravite na ono vječito prebrojavanje para do sljedeće plate. Od 5. septembra sreća konačno okreće na njihovu stranu, a Bikovi i Škorpije pune novčanike toliko da računi više neće biti razlog za nervozu. Ono što je mjesecima delovalo kao nedostižno, sada mogu da plate bez razmišljanja.

Ovo je vaš trenutak da rešite sve što vas je mjesecima kočilo, zatvorite stare dugove i počastite sebe i porodicu onako kako dolikuje.

Vaša muka sa praznim računom prestaje onog trenutka kada ove uplate legnu. Iskoristite ovu priliku pametno, sredite kuću i dugove, i pripremite se za septembar u kom novac više nije problem, nego rješenje.

Pare su na putu, a na vama je samo da ih dočekate spremni, prenosi Krstarica.