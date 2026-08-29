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Velika kiša para u septembru: Ova tri znaka neće znati šta će od novca

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Autor:

ATV redakcija
29.08.2026 20:23

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Особа избацује велику количину пара из кофера на сто.
Foto: Pexels

Stiže nezapamćen preokret. Tri horoskopska znaka očekuje velika kiša para u septembru i priliv novca koji rješava sve stare probleme i dugove.

Zaboravite na brige oko novca i vječito planiranje troškova. Zvezdani aspekti za naredni mjesec nagovještavaju finansijski preokret kakav se rijetko viđa. Kiša para u septembru dolazi kao rješenje za nagomilane dugove i neplanirane minuse.

Za tri odabrana znaka, finansijska situacija se u septembru okreće naglavačke – novca će biti više, a briga sve manje. Novčanik će se puniti sa više strana, a vaša jedina briga biće kako da novac najbolje rasporedite.

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Vi ste prvi na listi onih koje očekuje značajan finansijski dobitak. Period neizvjesnosti i stalnog računanja troškova je iza vas. U septembru će se novac prosto lijepiti za vaše projekte, a prilivi će biti redovni i neočekivano visoki.

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Možete očekivati ozbiljnu zaradu tamo gdje ste je najmanje predviđali, bilo kroz staru investiciju ili iznenadni povraćaj sredstava koja ste smatrali izgubljenim. Vaš trud u profesionalnoj sferi konačno dobija konkretnu novčanu potvrdu, a povišica o kojoj se pregovaralo biće veća od očekivane. Iskoristite ovaj povoljan vjetar da postavite temelje za dugoročnu sigurnost.

Djevica: Disciplina i rad koji se konačno isplati

Vi cijenite rad i konkretne rezultate, a septembar vam donosi upravo to – kapital koji opravdava svaku vašu odluku. Vaša profesionalnost dostiže maksimum, a nadređeni će shvatiti da je vaš doprinos ključan za stabilnost firme. Pored redovnih primanja, očekuju vas i vanredni bonusi, dividende ili honorarni ugovori koji donose brzu i visoku zaradu.

Vaša disciplina u rukovanju novcem biće nagrađena stanjem na računu koje će vam omogućiti luksuz o kojem ste do sada mogli samo da maštate. Spremite se, jer ćete uskoro moći da priuštite sebi ono što ste dugo odlagali i da uživate bez razmišljanja o svakoj marki.

Ribe: Novac stiže tamo gdje ga niste očekivali

Kod vas novac dolazi kroz neočekivane kanale, mijenjajući vašu finansijsku sliku u veoma kratkom roku. Možda je riječ o nasljedstvu, vrijednom poklonu ili dobitku na koji niko nije računao, ali jedno je sigurno priliv novca u septembru najviše će obradovati upravo vas. Iako ste navikli na balansiranje, ovaj priliv će ozbiljno prevagnuti u korist bogatstva.

Nemojte propustiti priliku da novac koji dolazi pretvorite u nešto što će vam dugo donositi sigurnost. Za neke to može biti kupovina nekretnine, ulaganje u posao o kojem dugo razmišljaju ili konačno ostvarenje velikog životnog plana. Septembar donosi novac koji vraća osmijeh i omogućava vam da konačno živite bez stalnog računanja.

Kako iskoristiti septembarski talas novca?

Septembar ne donosi samo promjenu na bankovnom računu, već i osjećaj da se stvari konačno okreću na bolje. Kiša para u septembru stiže baš kada je najpotrebnija – da ugasi dugove, vrati osmijeh i omogući vam da konačno priuštite sebi ono što ste dugo uskraćivali.

Ovaj novac neće značiti samo nove stvari i ispunjene želje, već i priliku da se skinu neke brige koje su dugo pritiskale. Nekima će pasti kamen sa srca, nekima će se otvoriti vrata za mnogo bolji život, a svi će imati isti osjećaj najzad mogu da prestanu da strepe zbog novca.

Zato nemojte propustiti ovaj period. Kada sreća pokuca na vrata, važno je da je prepoznate i napravite mjesta za sve lijepo što dolazi, prenosi Krstarica.

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