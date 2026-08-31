Ljudi, ne radite to: Sveštenik upozorio na sve češću pojavu na sahranama

Poznati hrvatski sveštenik Stjepan Ivan Horvat upozorio je na društvenim mrežama na sve češće nepoštovanje dostojanstva na sahranama.

Istakao je kako se na posljednjim ispraćajima nerijetko vode trivijalni razgovori dok ožalošćeni proživljavaju najteže trenutke.

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Horvat je naveo kako je sahrana ozbiljan i dostojanstven događaj u kojem se zauvijek rastajemo od drage osobe, ali praksa na grobljima često pokazuje suprotno.

"Sve češće svjedočim, kako dok porodica jeca oko kovčega ljudi u okolini pričaju: o tome kako se pravi ajvar, o Putinovim dvojnicima, o formi Livaje, o cijenama u Bolu na Braču, o promjeni formata najnovije Konzum aplikacije… Dajte ljudi. Dok vi pričate o tome je li 2 ili 3 % soli u ajvar, neko pored vas zauvijek se oprašta od svog oca. Dok se prepirete oko politike, neko oplakuje majku. Dok razglabate o Livaji, neko se rastaje od supruge ili djeteta", rekao je on.

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Pozvao je sve na promjenu ponašanja, ističući da su tišina i molitva jedini ispravan način iskazivanja poštovanja prema preminulima i njihovim porodicama.

"Zato budimo ljudi. Dođimo, molimo, poštujmo tišinu, iskažimo poštovanje. Za priče i rasprave ima vremena poslije – za sahranu treba imati srce. Pazimo jedni na druge…", zaključio je.