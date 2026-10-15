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"Folksvagen" priprema opoziv električnih vozila zbog neispravnih baterija

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15.10.2026 21:35

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Фолксваген
Foto: Pixabay/Egroe

Njemački proizvođač automobila "Folksvagen" priprema opoziv više hiljada električnih vozila na domaćem tržištu zbog neispravnih visokonaponskih baterija, saopšteno je iz kompanije.

Interne provjere kvaliteta pokazale su da pojedinačne ćelije visokonaponskih baterija u određenim vozilima serije "ID" ne ispunjavaju zahtjeve kvaliteta, prenosi agencija DPA.

Uzrok su proizvodni defekti kod dobavljača, što je pogodilo ograničen period proizvodnje, navodi se u saopštenju.

"U rijetkim slučajevima, ovo može da dovede do povećanog termičkog opterećenja ovih baterija. U ekstremnim slučajevima može doći do požara", napominje se u objavi.

Povlačenja su već u toku u Velikoj Britaniji i SAD, prenosi Srna.

Prema izvještaju lista "Handelsblat", među pogođenim modelima su "ID. tri", "ID. četiri", "ID. sedam", "ID. baz" iz određenih perioda proizvodnje između 2023. i 2025. godine, kao i "kupra born".

U SAD je, prema podacima američkih vlasti, pogođeno više od 22.000 primjeraka modela "ID. četiri".

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Folksvagen

Automobil

Električna vozila

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