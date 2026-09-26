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Drama u Folksvagenu: Povlače milione vozila zbog opasne greške

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26.09.2026 08:44

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Поглед на пјешачки саобраћајни знак близу небодера марке Фолксваген, у Волфсбургу, у Њемачкој, петак, 4. септембра 2026.
Foto: Tanjug/Moritz Frankenberg/dpa via AP

Njemački proizvođač automobila Folksvagen povlači oko četiri miliona vozila različitih marki, što je najveća takva operacija još od skandala Dizelgejt, objavio je list Handelsblat.

Državna kancelarija za motorna vozila precizirao je da bi kod određenih modela, zbog pucanja jednog vijka, moglo doći do ozbiljnih problema na sistemu za upravljanje vozilom.

Pogođeni omiljeni modeli na našim putevima

Radi se o modelima Tiguan, Turan, Golf Varijant, Kadi i Golf, koji su proizvedeni u periodu između septembra 2013. i jula 2024. godine.

Istim tehničkim problemom pogođeno je i oko 700.000 vozila Audi Q3, proizvedenih između 2017. i 2024. godine.

Opasna greška mogla bi obuhvatiti i vozila kompanije Seat, koja takođe pripada Folksvagen grupi, i to modele Ateka i Tarako proizvedene od 2013. do 2024. godine.

Za ostala vozila ovog koncerna, poput marke Škoda, zasad nije poznato da li imaju isti tehnički problem.

Kako se navodi, problem stvaraju vijci na upravljačkom sistemu koji bi pod određenim uslovima i usled izlaganja soli za posipanje puteva mogli da korodiraju, što direktno utiče na upravljanje vozilom i ugrožava bezbjednost.

Folksvagen nije objavio koliko će ova masovna zamena koštati kompaniju, ali je pozvao sve vlasnike da se preventivno obrate ovlašćenim serviserima. Zamjena spornog viljka, prema njihovim tvrdnjama, ne bi trebalo da traje duže od sat vremena, prenosi Dnevnik.hr.

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Tagovi :

Folksvagen

Auto

Povlačenje sa tržišta

Opoziv vozila

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