Životinje na ivici smrti zbog suše: Mještani ne pamte ovakve nepogode

Danima unazad je jako teško stanje usljed nezapamćene suše na teritoriji Sjenice i prije svega Pešteri. Ljudi i stoka su žedni, a stočari se nalaze u ogromnom problemu jer nemaju kako da napoje životinje.

Na teritoriji opštine proglašena je vanredna situacija, a kritično stanje je u skoro 200 domaćinstava. Ljudi su bespomoćni, prepušteni ovoj elementarnoj nepogodi.

- Nikad gore nije bilo. Ovo ljeto je za nas pakleno, temperature su najviše zabilježene u istoriji Peštera. Mi duže od dva mjeseca nemamo vode, ni za stoku, ni za kuću. Cisternu čekamo i po 15 dana da dođe u naše selo. Užas i katastrofa. Molimo se Bogu za malo kiše, ne bi li nas spasilo. Plašimo se i za sebe, ali i za životinje jer od stočarstva živimo - kažu za RINU mještani.

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Prema riječima nadležnih trenutno 26 sela i zaseoka ugroženo zbog nedostatka vode. Upućen je hitan zahtjev za pomoć Okružnom štabu Zlatiborskog okruga, a na teren je stigla jedna cisterna zapremine od osam tona.

- Nije se desilo do posljednjih nekoliko godina da budu tropske temperature uveče. Klima se u posljednje vrijeme promijenila što je i uzrokovalo suše. Na svu sreću požara nema ali apelujem na mještane i sve koji prolaze kroz Pešter da povedu računa i da ne budu uzrok požara koji bi pogoršali već postojeće stanje - dodao je Sabahudin Abdagić ekološki aktivista i turistički vodič.