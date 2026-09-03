Logo

Životinje na ivici smrti zbog suše: Mještani ne pamte ovakve nepogode

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 07:32

Komentari:

0
Драматичан призор ватрогасаца који се боре против шумског пожара под мрачним небом прекривеним димом.
Foto: Özgür Sürmeli/Pexels

Danima unazad je jako teško stanje usljed nezapamćene suše na teritoriji Sjenice i prije svega Pešteri. Ljudi i stoka su žedni, a stočari se nalaze u ogromnom problemu jer nemaju kako da napoje životinje.

Na teritoriji opštine proglašena je vanredna situacija, a kritično stanje je u skoro 200 domaćinstava. Ljudi su bespomoćni, prepušteni ovoj elementarnoj nepogodi.

- Nikad gore nije bilo. Ovo ljeto je za nas pakleno, temperature su najviše zabilježene u istoriji Peštera. Mi duže od dva mjeseca nemamo vode, ni za stoku, ni za kuću. Cisternu čekamo i po 15 dana da dođe u naše selo. Užas i katastrofa. Molimo se Bogu za malo kiše, ne bi li nas spasilo. Plašimo se i za sebe, ali i za životinje jer od stočarstva živimo - kažu za RINU mještani.

ilu-lisice-zatvor-28082025

Svijet

Državljanin BiH uhapšen u Beču: Sa kartice slijepog gosta skinuo 5.000 evra

Prema riječima nadležnih trenutno 26 sela i zaseoka ugroženo zbog nedostatka vode. Upućen je hitan zahtjev za pomoć Okružnom štabu Zlatiborskog okruga, a na teren je stigla jedna cisterna zapremine od osam tona.

- Nije se desilo do posljednjih nekoliko godina da budu tropske temperature uveče. Klima se u posljednje vrijeme promijenila što je i uzrokovalo suše. Na svu sreću požara nema ali apelujem na mještane i sve koji prolaze kroz Pešter da povedu računa i da ne budu uzrok požara koji bi pogoršali već postojeće stanje - dodao je Sabahudin Abdagić ekološki aktivista i turistički vodič.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

požar

Srbija

suša

Komentari (0)

Više iz rubrike

"Увек неко дивљање и бахаћење, за њега је тамница": Проговориле комшије о породичном злочину код Шида

Srbija

"Uvek neko divljanje i bahaćenje, za njega je tamnica": Progovorile komšije o porodičnom zločinu kod Šida

17 h

0
Интензиван стрес: Екстремна опасност пријети Србији

Srbija

Intenzivan stres: Ekstremna opasnost prijeti Srbiji

23 h

0
Због бизарног ТикТок изазова на базену забрањено купање

Srbija

Zbog bizarnog TikTok izazova na bazenu zabranjeno kupanje

23 h

0
Најновија, ударна вијест

Srbija

U narednim danima raspuštanje Skupštine: Vanredni izbori u Srbiji 25. oktobra

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

10

Lokalizovan požar u pilani 'Rašević': Vatrogasci prate situaciju i dalje

11

57

Koliko koraka dnevno je dovoljno napraviti za zdraviji život?

11

47

Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

11

41

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

11

28

Novaliji 20 godina zatvora za ubistvo zlatara!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima