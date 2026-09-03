Da li neko treba da strada? Trotoar blokiran, đaci moraju na kolovoz

Očajni roditelji banjalučkih osnovaca uputili su dramatičan apel nadležnim službama i Gradskoj upravi, upozoravajući da je bezbjednost njihove djece svakodnevno ugrožena u Ulici Hajduk Veljka 2, kod poznatog kafića "Kolektiv".

Iako je nova školska godina tek počela, najmlađi su primorani da svakodnevno rizikuju živote na putu do škole. Zbog bahato parkiranih automobila koji su potpuno blokirali trotoar, djeca moraju da silaze direktno na kolovoz kojim se vozila kreću velikim brzinama.

Kako navode zabrinuti roditelji, ovo više nije pitanje banalnog neodgovornog parkiranja, već otvoreno ugrožavanje dječijih života. Tvrde da već gotovo godinu dana svakodnevno prijavljuju isti problem policiji i Pauk službi, ali se na terenu ništa ne mijenja.

"Koliko još puta treba da pozovemo da bi se problem uzeo za ozbiljno? Treba li da čekamo da neko dijete nastrada pa da slušamo izgovore kako je 'sistem zakazao' ili 'niko nije znao'? Svi sve znaju!", poručuju ogorčeni roditelji za ATV.

Zabrinuti građani uputili su jasne i oštre zahtjeve Kabinetu gradonačelnika i svim nadležnim službama od kojih traže trajno, a ne kozmetičko rješenje: hitnu kontrolu i uklanjanje svih nepropisno parkiranih vozila, konstantan nadzor saobraćajne policije i Pauk službe, postavljanje fizičkih prepreka, te hitnu procjenu bezbjednosti saobraćaja u ovoj ulici.

"Djeca moraju imati pravo da do škole idu trotoarom, a ne da ih bahati vozači guraju pod točkove. Ne tražimo ništa osim onog osnovnog da nam se djeca sigurno vrate kući", zaključuje se u apelu roditelja koji najavljuju da neće odustati dok se ovaj problem konačno ne riješi.