Logo

Da li neko treba da strada? Trotoar blokiran, đaci moraju na kolovoz

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 09:47

Komentari:

1
Дјеца на повратку из школе.
Foto: Ustupljena fotografija

Očajni roditelji banjalučkih osnovaca uputili su dramatičan apel nadležnim službama i Gradskoj upravi, upozoravajući da je bezbjednost njihove djece svakodnevno ugrožena u Ulici Hajduk Veljka 2, kod poznatog kafića "Kolektiv".

Iako je nova školska godina tek počela, najmlađi su primorani da svakodnevno rizikuju živote na putu do škole. Zbog bahato parkiranih automobila koji su potpuno blokirali trotoar, djeca moraju da silaze direktno na kolovoz kojim se vozila kreću velikim brzinama.

Kako navode zabrinuti roditelji, ovo više nije pitanje banalnog neodgovornog parkiranja, već otvoreno ugrožavanje dječijih života. Tvrde da već gotovo godinu dana svakodnevno prijavljuju isti problem policiji i Pauk službi, ali se na terenu ništa ne mijenja.

"Koliko još puta treba da pozovemo da bi se problem uzeo za ozbiljno? Treba li da čekamo da neko dijete nastrada pa da slušamo izgovore kako je 'sistem zakazao' ili 'niko nije znao'? Svi sve znaju!", poručuju ogorčeni roditelji za ATV.

Zabrinuti građani uputili su jasne i oštre zahtjeve Kabinetu gradonačelnika i svim nadležnim službama od kojih traže trajno, a ne kozmetičko rješenje: hitnu kontrolu i uklanjanje svih nepropisno parkiranih vozila, konstantan nadzor saobraćajne policije i Pauk službe, postavljanje fizičkih prepreka, te hitnu procjenu bezbjednosti saobraćaja u ovoj ulici.

"Djeca moraju imati pravo da do škole idu trotoarom, a ne da ih bahati vozači guraju pod točkove. Ne tražimo ništa osim onog osnovnog da nam se djeca sigurno vrate kući", zaključuje se u apelu roditelja koji najavljuju da neće odustati dok se ovaj problem konačno ne riješi.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Djeca

početak škole

putevi

bahati vozač

nepropisno parkiranje

Komentari (1)

Pročitajte više

Ауди

Hronika

Ostao bez "Audija" zbog lažnih tablica

2 h

0
Трагедија у БиХ: Мотоциклиста усмртио пјешака на пјешачком прелазу

Hronika

Tragedija u BiH: Motociklista usmrtio pješaka na pješačkom prelazu

2 h

1
klkuč, nekretnina, vrata

Srbija

Prava oaza mira za mizerne pare: Kuća i imanje kod banje za 55.000 evra

2 h

0
Удовица Саше Поповића се суочила са озбиљним здравственим проблемом

Scena

Udovica Saše Popovića se suočila sa ozbiljnim zdravstvenim problemom

2 h

0

Više iz rubrike

Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје

Banja Luka

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

3 h

0
градоначелник Бањалуке школске униформе

Banja Luka

Direktor banjalučke škole: Radi se o podvali od strane gradonačelnika, nije imao saglasnost

16 h

11
Багер Бањалучка рива радови на Врбасу

Banja Luka

Stručnjaci upozoravaju: Agresivna urbanizacija ugrožava zelenu Banjaluku

16 h

0
аутобуско стајалиште Кочићев вијенац Бањалука аутобус

Banja Luka

Od obećanih 50 stajališta ni traga: Kada stižu električni autobusi i tramvaji?

19 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Koliko koraka dnevno je dovoljno napraviti za zdraviji život?

11

47

Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

11

41

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

11

28

Novaliji 20 godina zatvora za ubistvo zlatara!

11

23

Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima