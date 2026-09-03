Župljanin: Napad u Vogošći je samo nastavak dugogodišnjeg etničkog čišćenja Srba u FBiH

Napad na srpske povratnike u Vogošći predstavlja samo nastavak dugogodišnjeg etničkog čišćenja Srba u Federaciji BiH /FbiH/, koje na podmukao način sprovode federalne vlasti, izjavio je predsjednik Asocijacija patriota Republike Srpske Slobodan Župljanin.

- U jeku neviđene histerije i izliva mržnje prema srpskom narodu u javnom prostoru, nastavlja se sa napadima na živote i imovinu preostalog malog broja Srba u sarajevskom kantonu. Kome su bili ili mogli biti prijetnja devedesetdvogodišnji starac i njegov šezdesetosmogodišnji sin!? Jasno je da je napad na njih u funkciji protjerivanja i posljednjeg Srbina sa tog prostora - poručio je Župljanin.

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On je ocijenio da to nesumnjivo govori o licemjerju politike koja dolazi iz FBiH, prema kojoj se pozivaju na zajedničku BiH, a u praksi sve čine da i posljednjem Srbinu zagorčaju preostali dio života i protjeraju ga sa vjekovnog ognjišta.

- To je ta demokratija koja misli BiH uvesti u EU. To je isto toliko realno koliko je realno da Srbi mogu ostati i opstati na prostoru FBiH - naglasio je Župljanin.

On je žalosnim ocijenio da se u 21. vijeku ljudi bore za osnovna ljudska prava, kao što je pravo na život na svojoj imovini, a da svi relevantni faktori u BiH o tome ćute i ne preduzimaju ništa kako bi se stanje promijenilo.

Ovaj nemili događaj, smatra Župljanin, dodatno je uznemirio i ono malo Srba koji su željeli da kraj života dočekaju na svojim ognjištima, a nadležni organi cijelu slučaj drže u polumraku, iznose šture informacije i preduzimaju minimalne mjere zaštite i procesuiranja počinilaca.

- Očito je da se cijeli slučaj pokušava minimizirati preblagom kvalifikacijom djela. To uliva dodatni strah i nepovjerenje i ukazuje da je riječ o realizaciji ranije osmišljenog i pripremljenog projekta nasilnog uklanjanja Srba i otimanja njihove imovine - naveo je Župljanin.

Prema njegovim riječima, ovim je znatno pogoršana ionako krhka bezbjednost povratničke populacije, a vlasti FBiH i dalje drže glavu u pijesku.

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- Na ovakav način nije moguće sačuvati ni onakvu BiH kakva bi bila prihvatljiva za sve koji u njoj žive. Još više žalosti činjenica da takozvana međunarodna zajednica u BiH o svemu ćuti, čime indirektno pokazuje da je saučesnik u svemu što se loše događa srpskom narodu u BiH - rekao je Župljanin.

On je naglasio da krivični postupci u ovakvim slučajevima moraju biti brzi i efikasni, a počinioci adekvatno sankcionisani.

- Nažalost, ni u ovom niti u ranijim sličnim slučajevima to nismo mogli vidjeti - ukazao je Župljanin.

(Srna)