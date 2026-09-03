Dodik: Od Blanuše sam očekivao puno ideja, a on ponio samo praznu kutiju

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je od profesora Branka Blanuše, predsjednika SDS-a, očekivao puno ideja, ali da je on ponio samo praznu kutiju.
- Vukanović ga, ipak, bolje poznaje - napisao je Dodik na Iksu i objavio video-snimak na kojem lider Liste za pravdu i red Nebojša Vukanović govori o Blanuši kao nepouzdanom čovjeku.
Od profesora Blanuše očekivao sam puno ideja, a on ponio praznu kutiju.— Milorad Dodik (@MiloradDodik) September 3, 2026
Vukanović ga, ipak, bolje poznaje. pic.twitter.com/bqqvJJPkKM
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