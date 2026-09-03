Logo

Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 09:05

Komentari:

0
Ови дијелови Бањалуке данас остају без струје
Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Branka Popovića, Despota Stevana Lazarevića, Knjaza Miloša, Kojića put, Milana Cvijetića, Milana Mirića, Vojvode Prijezde i Zmaj Ognjenog Vuka ostaće bez struje u periodu od 10:00-13:00 časova.

Od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Srednjoškolska i Branka Grbčića.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

nestanak struje

naselja bez struje

isključenje struje

Banja Luka

Komentari (0)

Pročitajte više

Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

Svijet

Maduro traži odbacivanje optužbi: Poziva se na imunitet lidera suverene države

3 h

0
Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи

Hronika

Tokom pretresa pronađeno 900 grama droge: Uhapšena jedna osoba

3 h

0
Велики пожар на пилани "Рашевић" још није под контролом, на терену је комплетна ватрогасна екипа из Бијељине, као и испомоћ из Јање, Зворника, Угљевика, Лопара и Брчког, рекао је старјешина Ватрогасне јединице Бијељина Миле Спасојевић.

Gradovi i opštine

I dalje aktivan požar u pilani kod Bijeljine: Brojne ekipe na terenu

3 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Od Blanuše sam očekivao puno ideja, a on ponio samo praznu kutiju

3 h

2

Više iz rubrike

градоначелник Бањалуке школске униформе

Banja Luka

Direktor banjalučke škole: Radi se o podvali od strane gradonačelnika, nije imao saglasnost

16 h

11
Багер Бањалучка рива радови на Врбасу

Banja Luka

Stručnjaci upozoravaju: Agresivna urbanizacija ugrožava zelenu Banjaluku

16 h

0
аутобуско стајалиште Кочићев вијенац Бањалука аутобус

Banja Luka

Od obećanih 50 stajališta ni traga: Kada stižu električni autobusi i tramvaji?

19 h

1
Велики квар на цјевоводу у Бањалуци, неколико насеља без воде

Banja Luka

Veliki kvar na cjevovodu u Banjaluci, nekoliko naselja bez vode

20 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

11

57

Koliko koraka dnevno je dovoljno napraviti za zdraviji život?

11

47

Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

11

41

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

11

28

Novaliji 20 godina zatvora za ubistvo zlatara!

11

23

Sramna provokacija: Slikom generala Mladića pozivaju na bojkot srpske robe

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima