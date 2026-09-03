Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

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Foto: ATV

Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.

Dijelovi ulica Branka Popovića, Despota Stevana Lazarevića, Knjaza Miloša, Kojića put, Milana Cvijetića, Milana Mirića, Vojvode Prijezde i Zmaj Ognjenog Vuka ostaće bez struje u periodu od 10:00-13:00 časova. Od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Srednjoškolska i Branka Grbčića.

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