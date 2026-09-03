Ovi dijelovi Banjaluke danas ostaju bez struje

Autor:ATV redakcija
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Zbog najavljenih radova danas će doći do redukcije u isporuci električne energije, saopšteno je iz Elektrokrajine.
Dijelovi ulica Branka Popovića, Despota Stevana Lazarevića, Knjaza Miloša, Kojića put, Milana Cvijetića, Milana Mirića, Vojvode Prijezde i Zmaj Ognjenog Vuka ostaće bez struje u periodu od 10:00-13:00 časova.
Od 08:00 do 14:00 časova bez struje će ostati dijelovi ulica Srednjoškolska i Branka Grbčića.
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