Ilić: Osim čestih skrnavljenja spomenika i vjerskih objekata, sad imamo i direktne napade na Srbe

Tragično je to što je u sarajevskom naselju Vogošća napadnut stariji čovjek, a ovaj slučaj, nažalost, ukazuje na kontinuitet napada na srpske povratnike, izjavio je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Mladen Ilić.

"Ovakve stvari doprinose tome da se Srbi u FBiH osjećaju nesigurno. Osim čestih skrnavljenja spomenika i vjerskih objekata, sad imamo i direktne napade na Srbe, koji ne donose ništa dobro", naglasio je Ilić.

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On očekuje da institucije na nivou FBiH, ali i BiH, rade svoj posao i kazne počinioce.

"Mora se pokazati da se ne mogu raditi takve stvari i da se Srbima koji su se vratili na svoja ognjišta nakon nesrećnih dešavanja devedesetih godina pokuša omogućiti normalan život", istakao je Ilić.

Ilić je ukazao da se takve stvari ne dešavaju u Republici Srpskoj.

"Sva populacija, i Bošnjaci i Hrvati, u Republici Srpskoj imaju ista prava i obaveze kao Srbi", dodao je Ilić.

U noći između 25. i 26. avgusta u sarajevskoj opštini Vogošća napadnut je Srbin povratnik čiji su inicijali A.Š. /92/, koji je krvnički pretučen, a kasnije je dobio i moždani udar.

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U kući je u to vrijeme bio i njegov sin čiji su inicijali B.Š. /68/ koji isprva ništa nije čuo. Kada se probudio i vidio šta se dešava, pojurio je za provalnicima koji su u tom trenutku pucali na njega, ali nije pogođen.

(Srna)