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Додик: Од Блануше сам очекивао пуно идеја, а он понио само празну кутију

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03.09.2026 08:36

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Милорад Додик, предсједник СНСД-а
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је од професора Бранка Блануше, предсједника СДС-а, очекивао пуно идеја, али да је он понио само празну кутију.

- Вукановић га, ипак, боље познаје - написао је Додик на Иксу и објавио видео-снимак на којем лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић говори о Блануши као непоузданом човјеку.

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Тагови :

Милорад Додик

Бранко Блануша

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