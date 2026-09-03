Додик: Од Блануше сам очекивао пуно идеја, а он понио само празну кутију

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је од професора Бранка Блануше, предсједника СДС-а, очекивао пуно идеја, али да је он понио само празну кутију.
- Вукановић га, ипак, боље познаје - написао је Додик на Иксу и објавио видео-снимак на којем лидер Листе за правду и ред Небојша Вукановић говори о Блануши као непоузданом човјеку.
Од професора Блануше очекивао сам пуно идеја, а он понио празну кутију.— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 3, 2026
Вукановић га, ипак, боље познаје. pic.twitter.com/bqqvJJPkKM
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