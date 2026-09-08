Ljetovanje u septembru već od 80 evra, ovo su najjeftinije destinacije

Kraj septembra i početak oktobra donose znatno povoljnije aranžmane u grčkim ljetovalištima, uz manje gužve i prijatnije temperature. Najjeftinije opcije trenutno su Olimpik Bič, Nei Pori i Polihrono.

Ko ovog septembra želi da uhvati posljednje dane ljeta, još može da spakuje kofere i provede 10 noći u Grčkoj za već od 80 evra po osobi.

Čak i miholjsko ljeto u prvim danima oktobra idealna je prilika za sve koji nisu stigli na more tokom jula i avgusta, ali i za one kojima su visoke temperature, gužve i paprene cijene u špicu sezone odavno dosadile.

U septembru je more i dalje dovoljno toplo, dnevne temperature su prijatnije, plaže mirnije, a restorani i šetališta više nisu pod pritiskom najveće ljetne navale. Najveća prednost je, međutim, cijena.

Kapaciteti za početak i sredinu septembra u mnogim grčkim ljetovalištima već su u velikoj mjeri popunjeni, pa je slobodan uglavnom ostao sam kraj mjeseca, dok pojedini aranžmani zalaze i u prve dane oktobra. Upravo ti termini trenutno nude najbolju šansu za povoljno ljetovanje.

Najjeftinije destinacije

Među najpovoljnijim opcijama u ponudama turističkih agencija je Olimpik Bič, gdje se aranžmani mogu pronaći već od 80 evra za 10 noći i autobuski prevoz. U Nei Poriju je za nijansu skuplje — od 95 do 175 evra, dok se cijene u Leptokariji kreću od 100 do 170 evra. Za Paraliju aranžmani koštaju od 115 do 165 evra, a za Platamon od 105 do 165 evra.

Ko želi nešto južnije, na primjer na Kasandru, takođe može da pronađe zanimljive ponude. U Polihronu su cijene od 95 do 140 evra, dok je u Haniotiju raspon od 120 do 185 evra. Pefkohori se može pronaći za 105 do 175 evra.

Za one koji vole mirnija mjesta, Siviri nudi znatno širi raspon cijena, od 115 pa sve do 280 evra, u zavisnosti od smještaja. U Neos Marmarasu cijene se kreću od 95 do 175 evra, dok je za Toroni potrebno izdvojiti između 115 i 160 evra.

Na listi povoljnijih destinacija je i Stavros, gdje aranžmani koštaju od 130 do 175 evra, kao i Asprovalta, sa cijenama od 120 do 185 evra.

U ponudama agencija navodi se da gotovo u svim vilama i apartmanima turisti treba da računaju na doplatu za korišćenje klima-uređaja.

Međutim, pošto su temperature u drugoj polovini septembra znatno prijatnije, mnogima klima-uređaj neće ni biti potreban, pa tako mogu da uštede dodatni novac. To posebno može da bude značajno porodicama koje putuju s djecom, jer razlika između cijene aranžmana i ukupnog troška ljetovanja ne mora da bude mala kada se saberu prevoz, klima-uređaj, hrana i ostali izdaci.

Cijene na Kipru, u Turskoj i Egiptu

Ko ne želi u Grčku, septembar može da iskoristi i za odmor na Kipru, u Turskoj i Egiptu, gdje su cijene takođe tradicionalno povoljnije nego tokom glavnog dijela sezone.

Kod ovih destinacija posebno je važno porediti kompletne aranžmane, jer oni uključuju avionski prevoz, hotelski smještaj, a kod Turske i Egipta veoma često i polupansion ili uslugu „sve uključeno“ (all inclusive).

Zbog toga sama cijena smještaja nije dovoljna za poređenje sa grčkim apartmanima, a aranžmani se kreću od 500 evra pa naviše po osobi za sedam dana odmora na tamošnjem moru.

Cjenovnik septembarskog ljetovanja u Grčkoj

Iznosi su u evrima po osobi za 10 dana i prevoz:

Olimpik Bič — 80–140

Nei Pori — 95–175

Polihrono — 95–140

Neos Marmaras — 95–175

Leptokarija — 100–170

Platamon — 105–165

Pefkohori — 105–175

Paralija — 115–165

Siviri — 115–280

Toroni — 115–160

Hanioti — 120–185

Asprovalta — 120–185

Stavros — 130–175

(Mondo)