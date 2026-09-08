Meč milijarderki na US Openu, bogatije su od Đokovića, Federera i Nadala

Autor:ATV redakcija
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Veoma zanimljiv meč na Ju-Es openu očekuje nas u četvrtfinalu VTA turnira, u kojem će se sastati Džesika Pegula i Ema Navaro. Na prvi pogled sasvim običan duel treće i 24. teniserke svijeta.
S druge strane, susret milijarderki, koje tenis igraju iz hobija i bogatije su od Novaka Đokovića, Rodžera Federera, Rafaela Nadala...
Otac Eme Navaro je poznati američki biznismen, bankar i investitor Ben Navaro, a njegova vrijednost imovine procjenjuje se na oko 3,5 milijardi dolara. Ipak, sama Ema Navaro je uvijek isticala kako joj niko ništa nije poklonio, već da je predanim radom stigla do samog svjetskog teniskog vrha.
S druge strane, otac Džesike Pegule je Teri Pegula, koji je kroz poslove u oblasti nafte i gasa stigao do procjene bogatstva od oko 7,7 milijardi dolara. Njeni roditelji su vlasnici NFL tima Bafalo Bils i NHL tima Bafalo Sejbrs. Amerikanka je isticala da se tenisom bavi iz ljubavi i da ne juri novac, prenosi Telegraf.
Arina Sabalenka – Linda Noskova
Džesika Pegula – Ema Navaro
Mira Andrejeva – Koko Gof
Ćinven Dženg – Elena Ribakina
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