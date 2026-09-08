Požari u Drvaru na samo 500 metara od kuća, očekujemo pomoć iz Banjaluke i Laktaša

Na području mjesne zajednice Prekaja u opštini Drvar proglašeno je stanje prirodne nesreće zbog naglog širenja požara, usljed kojeg je došlo do ugrožavanja i oštećenja imovine, porodičnih kuća, pomoćnih objekata, poljoprivrednog i šumskog zemljišta.

Požar koji je sinoć djelimično lokalizovan, kaže načelnica Drvara, Dušica Runić, tokom noći se ponovo razbuktao.

Vrši se mobilizacija raspoloživih snaga civilne zaštite, a po potrebi i građana, radi pružanja pomoći ugroženom stanovništvu i izvršavanja zadataka zaštite i spašavanja.

"Već četvrti dan se borimo sa vatrenom stihijom, požari su buknuli u selu Savići, gori 200 hektara visoke šume između Drvara i Glamoča" navela je Runićeva u Jutarnjem programu RTRS-a

Veliki broj mještana trenutno gasi požare, kaže Runićeva i dodaje da tokom dana očekuje pomoć vatrogasnih ekipa iz Laktaša i Banjaluke.

"U subotu su izgorjeli stambeni objekti na samoj granici Drvara prema Glamoču. Trenutno je vatra na 500 metara od kuća u Drvaru", istakla je Runićeva.