Spasioci traže radnike u tri tunela u Nepalu: Unutra bi ih moglo biti više od 100

Spasioci u Nepalu usmjerili su potragu na tri tunela hidroelektrana za koje vjeruju da bi u njima moglo biti zarobljeno nekoliko desetina radnika, saopštile su vlasti u utorak, dvije sedmice nakon razorne poplave u kojoj su poginule stotine ljudi, dok se hiljade vode kao nestale u Nepalu i susjednoj kineskoj regiji Tibetu.

Najmanje 11 hidroenergetskih projekata bilo je pogođeno 26. avgusta, kada se glečer urušio u rijeku na granici Nepala i Kine. Ulazi u tunele tih projekata bili su zatrpani nanosima kamenja i mulja, zbog čega ljudi koji su tamo ostali zarobljeni nisu mogli da izađu.

Potraga usmjerena na tri tunela

„Naša potraga usmjerena je na pronalazak preživjelih, uključujući i one u tunelima. Najviše se usredsređujemo na hidroelektranu Čilime, gdje vjerujemo da su ljudi zarobljeni jer su tamo postojali kantina, smještaj i obezbijeđena ishrana“, rekao je Rojtersu Dharma Radž Upreti, načelnik nepalske uprave za upravljanje katastrofama.

Timovi su takođe usredsređeni na tunele hidroenergetskih projekata Gornji Trišuli 3A i 3B, koji su povezani međusobnim tunelom, rekao je Upreti.

„Kiseonik se u te tunele dovodi cijevima, a poslali smo i novu opremu potrebnu za operaciju otvaranja prolaza do njih“, rekao je on.

Nepalski premijer Balendra Šah obećao je da spasilačke operacije neće biti obustavljene.

„Svjesni smo svoje odgovornosti i osjetljivosti situacije. Humanitarni duh nepalskog naroda provodimo u djelo kroz operaciju potrage i spasavanja“, napisao je u objavi na društvenim mrežama sinoć.

U tunelima bi mogao biti 121 radnik

Od ukupno 900 ljudi koji se vode kao nestali u hidroenergetskim projektima, njih oko 121 moglo bi biti zarobljeno u tim tunelima, saopštili su juče vojni spasioci. Ostali su možda radili na drugim dijelovima elektrana, ali ne unutar ogromne mreže tunela.

Posljednjih dana spasilačke ekipe izvukle su četiri osobe, među kojima i kineskog državljanina koji je u subotu spašen iz jednog tunela. Ostali su dvojica radnika hidroelektrane spašena iz drugog tunela u petak, te Nepalkinja koja je u subotu izvučena iz svoje zatrpane kuće.

Poginulo najmanje 1.399 ljudi

U Nepalu i Tibetu poginulo je najmanje 1.399 ljudi, dok se više od 5.400 osoba vodi kao nestalo. U taj broj uključene su 43 osobe poginule na kineskoj strani i 519 nestalih, prema podacima do subote.

Nijedno od tijela pronađenih na Tibetu nije pripadalo stranim državljanima, objavila je kineska državna novinska agencija Sinhua.

Kina i Nepal saopštili su da su klimatske promjene odgovorne za urušavanje glečera koje je izazvalo poplave, prenosi Indeks