Drama u Njujorku: Iva Jović režirala spektakl

Iva Jović je sa 2:1 u setovima pobijedila Aleksandru Ijalu i plasirala se u osminu finala Ju-Es opena.

Sjajan meč u Njujorku završen je pobjedom američke igračice srpskog porijekla, a njena naredna protivnica biće sunarodnica Kori Koko Gof.

Jovićeva je pobijedila Ijalu za tri sata i tri minuta, a po setovima je bilo 7:5, 3:6, 7:5 na stadionu Artur Eš.

Prvi set je Amerikanka dobila poslije sat vremena i dva minuta igre, a sve je moglo biti mnogo brže gotovo jer je Iva imala dupli brejk i prednost od 4:1.

Uspjela je Filipinka da se vrati u život i Ijala izjednačava na 4:4 duplim brejkom. Slijede tri brejka zaredom gdje niko nije mogao da profitira na svom servisu i onda Iva Jović uzima stvar u svoje ruke, pa dobija prvi set.

Drugi je pripao Ijali i to dosta lakše, da bi Filipinka napravila brejk već u prvom gemu trećeg seta i potvrdila ga za rano vođstvo od 2:0.

Jović je uzvratila brejkom dva gema kasnije, a od tog trenutka uslijedila je borba ispraćena gromoglasnim reakcijama ispunjenog stadiona Artur Eš.

Nakon što je Jović duplom servis greškom poklonila Ijali brejk u odlučujućem setu, Aleksandra je bez izgubljenog poena osvojila svoj servis-gem i povela sa ubjedljivih 4:2.

Međutim, to vođstvo nije dugo trajalo. Jović je osvojila naredni gem poslije dvije izjednačene situacije, a zatim izjednačila rezultat preciznim vinerom nakon Ijalinog servisa. Poslije vinera iz voleja iz trka kojim je povela sa 5:4, Jović je u narednom gemu dobila prvu meč-loptu, ali je njen bekhend završio u mreži.

Nakon što je Ijala osvojila gem na svoj servis, Jović je ponovo preuzela vođstvo, 6:5, asom pri rezultatu 40:15.

U posljednjem gemu, na drugoj meč-lopti Jović, Ijala je poslala forhend u mrežu, a 18-godišnja Amerikanka pala je na teren od olakšanja i iscrpljenosti. Kada je ustala, Ijala je već bila na svojoj strani terena, gdje je uslijedio zagrljaj i čestitke nakon meča.

Jović je bila odlična na mreži, osvojivši 12 od 15 poena, a zabilježila je 44 vinera uz 27 neiznuđenih grešaka.

(b92)