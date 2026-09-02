Arina Sabalenka zaigrala u prozirnoj haljini: Koga brage šta drugi misle?

Prva teniserka svijeta Arina Sabalenka privukla je veliku pažnju javnosti na ovogodišnjem US Openu, ali ne samo zbog rezultata. Bjeloruskinja se u mješovitom dublu pojavila u neobičnoj mrežastoj narandžasto-crnoj haljini koja je otkrivala dio tijela, a njen izbor odjeće izazvao je brojne reakcije publike.

Dok su pojedini ljubitelji tenisa smatrali da takav izgled nije primjeren prvoj teniserki svijeta, Sabalenka se nije posebno obazirala na kritike. Govoreći o opremi brenda Najki (Nike) i skupocjenom nakitu koji je nosila, objasnila je da je cijeli stajling bio inspirisan košarkom i Njujorkom. Dodala je da su i raniji turniri ove godine imali posebne sportske motive.

Na komentare kritičara imala je kratak i direktan odgovor.

„Koga briga šta ljudi misle?“, poručila je Sabalenka, jasno pokazujući da joj tuđe mišljenje neće promijeniti odnos prema vlastitom stilu.

Arina Sabalenka Tanjug/AP/Seth Wenig

Ipak, njen nastup u mješovitim parovima nije dugo trajao, jer su ona i Novak Đoković eliminisani već u osmini finala. Bolji su bili Paten i Sinijakova.

Mnogo uspješniji početak turnira Sabalenka je imala u pojedinačnoj konkurenciji. Prva nositeljka US Opena rutinski je savladala Kamilu Osorio, a na tom meču pojavila se u potpuno narandžastoj verziji iste opreme. Upravo se taj dizajn, kako je istakla, posebno izdvaja po svojoj jedinstvenosti.

Osim borbe za još jedan grend slem trofej, Sabalenka u Njujorku ima priliku da ostvari i veliki istorijski podvig. Bjeloruskinja pokušava da osvoji treću uzastopnu titulu na US Openu, što je posljednji put pošlo za rukom Sereni Vilijams.

Na tom putu naredna prepreka biće joj mlada ruska teniserka Polina Jacenko, protiv koje će igrati u drugom kolu.

(Radio Sarajevo)