Sestre Vilijams poražene na Ju-es openu

Autor:ATV redakcija
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Čuvene sestre Vilijams, Serena i Venus vratile su se na US open, gdje su nastupile u dublu.
Ipak, one su odmah završile takmičenje, pošto su na startu turnira izgubile od Hao-Čing Čan i Maje Džoint sa 6:3, 6:7(6), 7:6(7).
Serina ima 44, a Venus 46 godina. Iako su do sada bile u penziji, protivnicima nije bilo lako da slave u ovom meču.
U odlučujućem trećem setu najpre su propustile tri brejk prilike pri rezultatu 4:4, a potom su u taj-brejku ispustile prednost od 0:5.
Uprkos porazu, lijepo je videti da se velike šampionke i dalje takmiče iako su u petoj deceniji života.
Čing Čan i Džoin će u drugom kolu US opena igrati protiv Nikole Fose Huergo i Tamare Korpač.
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