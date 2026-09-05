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Sestre Vilijams poražene na Ju-es openu

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05.09.2026 12:52

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Сестре Вилијамс поражене на Ју-ес опену
Foto: Tanjug/AP/Adam Hunger

Čuvene sestre Vilijams, Serena i Venus vratile su se na US open, gdje su nastupile u dublu.

Ipak, one su odmah završile takmičenje, pošto su na startu turnira izgubile od Hao-Čing Čan i Maje Džoint sa 6:3, 6:7(6), 7:6(7).

Serina ima 44, a Venus 46 godina. Iako su do sada bile u penziji, protivnicima nije bilo lako da slave u ovom meču.

U odlučujućem trećem setu najpre su propustile tri brejk prilike pri rezultatu 4:4, a potom su u taj-brejku ispustile prednost od 0:5.

Uprkos porazu, lijepo je videti da se velike šampionke i dalje takmiče iako su u petoj deceniji života.

Čing Čan i Džoin će u drugom kolu US opena igrati protiv Nikole Fose Huergo i Tamare Korpač.

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Tagovi :

US Open

Venus Vilijams

Serena Vilijams

tenis

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