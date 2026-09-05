U Mrkonjić Gradu danas se održava Prvi međunarodni džudo-memorijal "Ružica Kokeza", koji je okupio 15 klubova i 20 prijavljenih timova iz Republike Srpske i Srbije.

Turnir je organizovan u ekipnom miks formatu, u znak sjećanja na osnivača Džudo-kluba "Atos" i jednu od najznačajnijih ličnosti u istoriji mrkonjićkog džudoa Ružicu Kokezu.

Takmičenje će biti održano u kategorijama mlađih kadeta i seniora.

Turnir je otvorio načelnik Mrkonjić Grada Dragan Vođević, koji je rekao Srni da je današnji dan izuzetno značajan za sportski život u ovoj lokalnoj zajednici.

"Naša Ružica je tokom života zadužila sve nas iz Mrkonjić Grada da joj se barem na ovaj način odužimo. Nadam se da će njen duh živjeti dugo godina kroz ovaj turnir", istakao je Vođević.

On je posebnu zahvalnost uputio šampionu Nemanji Majdovu i proslavljenom treneru Ljubiši Majdovu, koji su došli da podrže turnir.

Istaknuti srpski džudista Nemanja Majdov rekao je da je Ružica Kokeza prije svega bila veliki čovjek, borac, šampionka Jugoslavije, dobar prijatelj, sjajna majka i odličan trener i pedagog.

"Mnogo djece u Mrkonjić Gradu je trenirala, bila druga majka, i odgojila ih u sjajne sportiste, tako da sigurno zaslužuje da i u budućnosti svi radimo na tome da turnir bude još mnogobrojniji", naglasio je Majdov.

Član organizacionog odbora turnira Branko Jaslar izrazio je nadu da će turnir prerasti u tradiciju, te okupljati klubove iz regiona, Republike Srpske, BiH i šire.

"Danas su tu učesnici iz kluba `Slavija` Novi Sad, u kojem je Ružica trenirala i iz kojeg je donijela znanje i vještine džudoa i prenijela ih djeci u Mrkonjiću", naveo je Jaslar.

Pored novčanih nagrada, za ovaj turnir napravljen je i specijalni "Ruža pehar" za najbolju seniorku i kadetkinju.

Turnir se održava u Sportskoj dvorani "Arena Nove banke".

Organizator turnira je mrkonjićki Džudo-klub "Atos", prenosi Srna.