Njemačka kompanija lansirala satelite u orbitu

Njemačka kompanija "Isar aerospejs" postala je prva komercijalna svemirska kompanija iz Evrope koja je uspješno lansirala satelite u orbitu, saopštila je ova firma.

"Raketa "spektrum", duga 28 metara, lansirana je sinoć iz norveške svemirske luke u Andoji i prešla je takozvanu Karmanovu liniju, koja označava zamišljenu granicu svemira, na visini od oko 100 kilometara iznad površine Zemlje", navodi se u saopštenju.

Raketa je ponijela u svemir pet naučnih satelita sa nekoliko univerziteta i opremu za eksperimente, prenijela je agencija DPA.

Izvršni direktor i suosnivač Danijel Mecler izjavio je da je ovo novo poglavlje za evropske svemirske letove.

"Za nekoliko godina postigli smo ono za šta su evropskoj svemirskoj industriji ranije bile potrebne decenije. Evropa sada ima suveren pristup svemiru", rekao je Mecler.

On je dodao da će se "Isar aerospejs" sada fokusirati na brzo povećanje proizvodnje lansirnih vozila, realizaciju porudžbina i zadovoljavanje rastuće globalne potražnje.

Njemački kancelar Fridrih Merc čestitao je kompaniji uspješno lansiranje i u objavi na "Iksu" naveo da je to početak nove ere.

Generalni direktor Evropske svemirske agencije Jozef Ašbaher izjavio je da je ovo istorijsko lansiranje.

Kompanija, čije je sjedište u Bavarskoj, namjerava da sprovede dodatna lansiranja ove godine, a izgradnja treće rakete "spektrum" je uveliko u toku.

Kompanija planira da proizvodi 40 raketa godišnje, prenosi Srna.