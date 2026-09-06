Peking šalje spasiocima u Nepalu satelitske snimke

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Foto: Tanjug/AP Photo/Niranjan Shrestha

Kineska meteorološka uprava saopštila je da je pojačala satelitsku meteorološku podršku Nepalu i da toj zemlji dostavlja satelitske snimke u realnom vremenu da bi pomogla spasiocima poslije katastrofalnih poplava.

Administracija pruža Nepalu niz meteoroloških izvještaja na osnovu podataka koje sakupljaju meteorološki sateliti "Fengiun-3" i "Fengiun-4", prenijela je Sinhua. Kineski Nacionalni satelitski meteorološki centar nastavio je da prati padavine i vremenske promjene u područjima pogođenim poplavama. Kina koristi satelitske snimke visoke rezolucije za praćenje uzvodnih područja, ledenih lavina i riječnih kanala i na osnovu toga pravi procjenu rizika. Prema posljednjim zvaničnim podacima, u poplavama na Himalajima prije 11 dana poginulo je više od 1.300 ljudi, a oko 5.000 se vodi kao nestalo, prenosi Srna. Bujica u Nepalu

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