Peking šalje spasiocima u Nepalu satelitske snimke

Autor:ATV redakcija
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Kineska meteorološka uprava saopštila je da je pojačala satelitsku meteorološku podršku Nepalu i da toj zemlji dostavlja satelitske snimke u realnom vremenu da bi pomogla spasiocima poslije katastrofalnih poplava.
Administracija pruža Nepalu niz meteoroloških izvještaja na osnovu podataka koje sakupljaju meteorološki sateliti "Fengiun-3" i "Fengiun-4", prenijela je Sinhua.
Kineski Nacionalni satelitski meteorološki centar nastavio je da prati padavine i vremenske promjene u područjima pogođenim poplavama.
Kina koristi satelitske snimke visoke rezolucije za praćenje uzvodnih područja, ledenih lavina i riječnih kanala i na osnovu toga pravi procjenu rizika.
Prema posljednjim zvaničnim podacima, u poplavama na Himalajima prije 11 dana poginulo je više od 1.300 ljudi, a oko 5.000 se vodi kao nestalo, prenosi Srna.
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