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Minić: 3. Sarajevska brigada jedna od najboljih brigada Vojske Republike Srpske

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06.09.2026 10:58

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Код централног спомен-обиљежја на Новом Зејтинлику у Сокоцу служи се парастос погинулим борцима чиме је почело обиљежавање Дана 3. сарајевске бригаде Војске Републике Српске, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.
Foto: Srna

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Treća sarajevska brigada Vojske Republike Srpske jedna od najboljih brigada, te da je nakon rata i potpisivanja Dejtonskog sporazuma, iz opština koje su pripale FBiH, mrtve saborce i članove porodica morala prenijeti na Novi Zejtinlik.

"Došao sam danas da se poklonim svim borcima i saborcima 3. Sarajevske brigade", rekao je Minić novinarima na Novom Zejtinliku.

Premijer je dodao da je danas na ovom svetom mjestu i da bi vidio realizaciju projekata koji su dogovoreni na Novom Zejtinliku.

"To se odnosi na nadgrobne ploče, ograda i sve ono što u svakom momentu mora da pokazuje da naši div junaci zaslužuju naše poštovanje", naglasio je Minić.

U Sokocu je danas služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralni spomen-krst na Novom Zejtinliku počelo obilježavanje Dana 3. sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.

U 11.30 časova planirano je polaganje cvijeća i vijenaca na spomenik doktoru Miodragu Laziću u naselju Dobrinja u Istočnoj Ilidži, dok će u 12.00 časova u Spomen crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija, na Veljinama, biti obavljen parastos za poginule borce.

Саво Минић

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Treća sarajevska brigada nastala je spajanjem više jedinica Vojske Republike Srpske sa teritorija Vogošće i Rajlovca, te dijelova opština Centar, Stari Grad, Ilidža i Ilijaš.

Zona odgovornosti ove brigade se protezala od Hreše do Rajlovca, na unutrašnjem, te od Ravnog Nabožića do Nišićke visoravni i dalje prema Olovu, na spoljnom prstenu odbrane Srpskog Sarajeva.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma zbog pripajanja teritorije pod zonom odgovornosti ove brigade Federaciji BiH brigada je rasformirana, a njeni dijelovi su preseljeni u gradove u Republici Srpskoj.

Udruženje bivših boraca i njihovih potomaka pod nazivom Treća sarajevska brigada baštini i njeguje tradiciju i sjećanje na ovu brigadu VRS, prenosi Srna.

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Republika Srpska

Savo Minić

Sokolac

Vojska Republike Srpske

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