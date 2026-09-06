Minić: 3. Sarajevska brigada jedna od najboljih brigada Vojske Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je danas da je Treća sarajevska brigada Vojske Republike Srpske jedna od najboljih brigada, te da je nakon rata i potpisivanja Dejtonskog sporazuma, iz opština koje su pripale FBiH, mrtve saborce i članove porodica morala prenijeti na Novi Zejtinlik.

"Došao sam danas da se poklonim svim borcima i saborcima 3. Sarajevske brigade", rekao je Minić novinarima na Novom Zejtinliku.

Premijer je dodao da je danas na ovom svetom mjestu i da bi vidio realizaciju projekata koji su dogovoreni na Novom Zejtinliku.

"To se odnosi na nadgrobne ploče, ograda i sve ono što u svakom momentu mora da pokazuje da naši div junaci zaslužuju naše poštovanje", naglasio je Minić.

U Sokocu je danas služenjem parastosa i polaganjem vijenaca na centralni spomen-krst na Novom Zejtinliku počelo obilježavanje Dana 3. sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.

U 11.30 časova planirano je polaganje cvijeća i vijenaca na spomenik doktoru Miodragu Laziću u naselju Dobrinja u Istočnoj Ilidži, dok će u 12.00 časova u Spomen crkvi Svetog velikomučenika Dimitrija, na Veljinama, biti obavljen parastos za poginule borce.

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Treća sarajevska brigada nastala je spajanjem više jedinica Vojske Republike Srpske sa teritorija Vogošće i Rajlovca, te dijelova opština Centar, Stari Grad, Ilidža i Ilijaš.

Zona odgovornosti ove brigade se protezala od Hreše do Rajlovca, na unutrašnjem, te od Ravnog Nabožića do Nišićke visoravni i dalje prema Olovu, na spoljnom prstenu odbrane Srpskog Sarajeva.

Nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma zbog pripajanja teritorije pod zonom odgovornosti ove brigade Federaciji BiH brigada je rasformirana, a njeni dijelovi su preseljeni u gradove u Republici Srpskoj.

Udruženje bivših boraca i njihovih potomaka pod nazivom Treća sarajevska brigada baštini i njeguje tradiciju i sjećanje na ovu brigadu VRS, prenosi Srna.