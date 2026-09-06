Minić: Čuvajmo slogu i zajedništvo

Hramovi su naša duhovna uporišta, mjesta molitve, sabiranja i čuvanja vjere i tradicije, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je u Kruškovom Polju kod Šamca prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom 30 godina od osvećenja Hrama Svetog kneza Lazara.

"U duhu riječi patrijarha Pavla, da budemo ljudi i da jedni drugima budemo oslonac, čuvajmo slogu i zajedništvo", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Hramovi su naša duhovna uporišta, mjesta molitve, sabiranja i čuvanja vjere i tradicije.

Jutros sam u svom Šamcu, u Kruškovom Polju, sa prijateljima i komšijama, prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom 30 godina od osvećenja Hrama Svetog kneza Lazara.

U duhu riječi… pic.twitter.com/ddJAAa4jEN — Savo Minić (@minic_savo) September 6, 2026

Prethodno je u izjavi novinarima rekao da je "zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda, a posebno djece, kod naših svetinja" i da je ovo veliki dan za ovo malo mjesto, jer se obilježava 30 godina od osveštanja hrama.

"Treba da se okupljamo oko naših svetinja. Drago mi je što danas vidim ovdje mnogo naših ljudi, drago mi je što je i vladika ovdje. Ovo je divna prilika za okupljanje mještana Kruškovog Polja", rekao je Minić.

On je dodao da je razgovarao sa lokalnim parohom, te da su dogovorene određene aktivnosti koje ću i Vlada Republike Srpske podržati u Kruškovom Polju.

"Zadovoljan sam što sam danas ovdje. Onog momenta kada se vratimo onoj iskrenoj duhovnoj vrijednosti, mislim da će nam svima biti mnogo lakše", poručio je Minić.