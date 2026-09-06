Logo

Minić: Čuvajmo slogu i zajedništvo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 10:36

Komentari:

1
Премијер Републике Српске Саво Минић
Foto: ATV/Branko Jović

Hramovi su naša duhovna uporišta, mjesta molitve, sabiranja i čuvanja vjere i tradicije, poručio je predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić.

Minić je u Kruškovom Polju kod Šamca prisustvovao Svetoj arhijerejskoj liturgiji povodom 30 godina od osvećenja Hrama Svetog kneza Lazara.

"U duhu riječi patrijarha Pavla, da budemo ljudi i da jedni drugima budemo oslonac, čuvajmo slogu i zajedništvo", poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

Prethodno je u izjavi novinarima rekao da je "zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda, a posebno djece, kod naših svetinja" i da je ovo veliki dan za ovo malo mjesto, jer se obilježava 30 godina od osveštanja hrama.

"Treba da se okupljamo oko naših svetinja. Drago mi je što danas vidim ovdje mnogo naših ljudi, drago mi je što je i vladika ovdje. Ovo je divna prilika za okupljanje mještana Kruškovog Polja", rekao je Minić.

On je dodao da je razgovarao sa lokalnim parohom, te da su dogovorene određene aktivnosti koje ću i Vlada Republike Srpske podržati u Kruškovom Polju.

"Zadovoljan sam što sam danas ovdje. Onog momenta kada se vratimo onoj iskrenoj duhovnoj vrijednosti, mislim da će nam svima biti mnogo lakše", poručio je Minić.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Savo Minić

Republika Srpska

Crkva

Komentari (1)

Pročitajte više

Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузласки Фотије служи Свету архијеријску литургију у Храму Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу, а дочеку владике и почетаку богослужења присуствовао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić: Zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda oko svetinja

3 h

0
Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску

Republika Srpska

Dodik: Savo Minić i Željka Cvijanović će pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Srpsku

4 h

4
Саво Минић

Republika Srpska

Cvijanović: Srećan rođendan budućem predsjedniku Savi Miniću

16 h

9
Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Vlada Srpske donosi sistemska rješenja i osluškujemo potrebe našeg naroda

1 d

5

Više iz rubrike

Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузласки Фотије служи Свету архијеријску литургију у Храму Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу, а дочеку владике и почетаку богослужења присуствовао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić: Zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda oko svetinja

3 h

0
У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.

Republika Srpska

Jolović: General Mladić jedini čovjek koji je preminuo, a koji može da ujedini Srbe

3 h

0
генерални директор УКЦ-а Српске Никола Шобиот

Republika Srpska

Šobot: Ponosan što sam bio dio tima koji je pregledao generala Mladića u Hagu

3 h

0
Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић ће побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску

Republika Srpska

Dodik: Savo Minić i Željka Cvijanović će pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Srpsku

4 h

4

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

36

U saobraćajnoj nesreći na Zelena Zelenortskim Ostrvima poginulo 25 putnika

12

17

"Mog tatu je ujeo komarac, a već sutradan nije mogao da hoda ni da govori": Ćerka opisala veliku dramu

12

05

Iran upozorio SAD: Pravila igre u ratu su se promijenila

12

04

Monstrum: Silovao dječaka od 14 godina, pa progonio djevojku u Portsmutu

11

58

Više od 60 žena obavilo besplatan preventivni kardiološki pregled

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima