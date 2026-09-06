Služen parastos stradalim Srbima iz Slapašnice

U bratunačkom selu Slapašnica danas je služen parastos stradalim srpskim borcima i civilima iz tog sela u Odbrambeno-otadžbinskom ratu u BiH i u Drugom svjetskom ratu.

Cvijeće na spomen-obilježje položile su delegacije porodica poginulih mještana, opštine, Boračke organizacije, Organizacije porodica zarobljenih i poginulih vojnika i nestalih civila opštine Bratunac, te Udruženja logoraša regije Birač.

Parastos je služen kod spomen-obilježja za devet srpskih boraca iz ovog sela poginulih u posljednjem ratu i 30 mještana civila iz Slapašnice, koje su ustaše i fašisti pobili tokom Drugog svjetskog rata.

Predsjednik bratunačke Boračke organizacije Zoran Gvozdenović rekao je da je služenje današnjeg parastosa poginulim i nastradalim Srbima iz Slapašnice, te prisluživanje svijeća za pokoj njihovih duša, odavanje pošte i polaganje cvijeća kod spomen-obilježja, vid njegovanja kulture sjećanja i nezaborava na one koji su položili živote za slobodu srpskog naroda i Republiku Srpsku.

Gradovi i opštine U Kalinoviku služen parastos poginulim pripadnicima Prve gardijske motorizovane brigade

"Podižemo spomenike nastradalim srpskim borcima i civilima u svim selima u kojima su nažalost, izginuli mnogi mještani i odajemo poštu u znak sjećanja i pamćenja na njih i njihovu žrtvu", rekao je Gvozdenović novinarima.

Kako je istakao, ovo je način na koji se prenosi na mlađe generacije istina o tome kako su ovi ljudi stradali, zbog čega su izgubili živote, da znaju i da cijene slobodu, te da ne dožive nova stradanja kao što su njihovi preci doživjeli na Drini u tri rata u 20. vijeku.

"Republika Srpska je jedini garant srpske slobode sa lijeve strane Drine i moramo je čuvati", zaključio je Gvozdenović.

Organizatori obilježavanja su Boračka organizacija i Srpska crkvena opština Bratunac, prenosi Srna.