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Detalji tragedije u kojoj je poginulo dijete (7): Mališan vozio kvad pa se prevrnuo

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06.09.2026 12:37

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Ротација
Foto: pexels/cottonbro studio

Teška tragedija dogodila se 4. septembra na području Gornjeg Vakufa-Uskoplja, gdje je nakon prevrtanja četvorocikla – kvada, smrtno stradalo dijete rođeno 2019. godine.

Kako je saopšteno iz Kancelarije komesara MUP-a Srednjobosanskog kantona, Policijskoj stanici Gornji Vakuf-Uskoplje u 18.15 časova prijavljeno je prevrtanje četvorocikla marke „CF Moto“.

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Nesreća se dogodila u mjestu Dražev Dolac, na privatnoj parceli.

Prema informacijama policije, četvorociklom je upravljalo maloljetno dijete rođeno 2019. godine iz Gornjeg Vakufa-Uskoplja. Prilikom prevrtanja dijete je zadobilo tjelesne povrede.

Samo pet minuta nakon prijave nesreće, u 18.20 časova, policiju su službenici Doma zdravlja Gornji Vakuf-Uskoplje obavijestili da je dijete, usljed zadobijenih povreda, preminulo.

O tragediji je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva u Travniku, koji je ovlastio policijske službenike Odjeljenja kriminalističke policije Policijske uprave Bugojno da obave uviđaj na mjestu događaja.

Više informacija o okolnostima pod kojima je došlo do prevrtanja četvorocikla biće poznato nakon sprovođenja potrebnih istražnih radnji, piše Crna Hronika.

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kvad

tragedija

Policija

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