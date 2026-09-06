Autobus pun djece se survao u provaliju, preko 20 mrtvih! Stravična tragedija na Zelenortskim ostrvima

Najmanje 21 osoba izgubila je život u teškoj saobraćajnoj nesreći na ostrvu Fogo na Zelenortskim Ostrvima, kada je autobus pun đaka sletio sa puta i pao sa visine od oko 30 metara.

Nesreća se dogodila u subotu uveče, nakon što je autobus, koji je saobraćao na liniji Ča das Kaldeiras – Kampanas, iz za sada neutvrđenih razloga skrenuo sa puta.

Prema navodima lokalnog zvaničnika civilne zaštite, vozilo je nakon slijetanja sa kolovoza palo sa velike visine, a najmanje deset putnika ispalo je iz autobusa.

Među stradalima ima i djece, dok su pojedini putnici nakon nesreće ostali zarobljeni u potpuno uništenom vozilu.

Spasilačke ekipe intervenisale su na mjestu nesreće, a nadležni utvrđuju sve okolnosti koje su dovele do tragedije, prenosi Kurir.