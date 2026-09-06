Ministar pravde Srbije o činu Ratka Mladića: Član 185. Zakona o vojsci se ne odnosi na generala

Ministar pravde Nenad Vujić odbacio je kao netačne tvrdnje koje su se pojavile u dijelu javnosti da je generalu Ratku Mladiću trebalo oduzeti čin jer je osuđen pred Haškim tribunalom.

"Povodom glasina koje su se pojavile podsjećam da se član 185. Zakona o vojsci ne odnosi na generala Mladića. Taj član se odnosi na aktivna vojna lica ili lica u rezervnom sastavu u trenutku donošenja pravosnažne presude. General Mladić, izašao je iz aktivnog vojnog sastava 2002. godine kada je penzionisan. Takođe, svakom licu koje napuni 60 godina prestaje i obaveza služenja u rezervnom sastavu, a koja je generalu Mladicu takođe prestala 2002. godine", naglasio je Vujić.

Podsjetio je da general Mladić u trenutku izricanja pravosnažne presude 2021. godine nije bio ni u aktivnom, niti u rezervnom sastavu vojske.

"On je bio general u penziji i nije imao ni rezervnu vojnu obavezu. Dakle, član 185 se ne odnosi na njega", naveo je Vujić.

Podsjetio je i na svojevremeni pokušaj blokiranja penzije članovima porodice generala Mladića, iako je pravo na imovinu - penziju, garantovano članom 1 Protokola 1 Evropske konvencije.

"Pravo na penziju koju ste stekli ne može niko da vam oduzme, niti da je blokira. Iako mu je penzija bila blokirana u jednom periodu, poslije je odblokirana, a to je bilo jedno od elementarnih kršenja prava porodice", naveo je Vujić.