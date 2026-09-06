Sutra generalni štrajk u svim sudovima i Tužilaštvu

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Jedinstveni sindikat državnih službenika i namještenika u pravosuđu Hercegovačko-neretvanskog kantona najavio je za sutra generalni štrajk zbog niskih plata.
Sindikat godinama upozorava na izuzetno niske plate koje ne prate rast troškova života i inflacije, tražeći adekvatno vrednovanje specifičnih i složenih pravosudnih poslova.
Nakon što je kantonalna Vlada usvojila zaključak o pokretanju postupka mirenja sa zaposlenima u pravosudnom sektoru, iz Sindikata su poručili da "nikakvo fingirano mirenje i birokratsko odgađanje neće zaustaviti radnike koji traže samo ono što su pošteno zaradili".
"Ako Vlada zaista želi dijalog, Sindikat je spreman za razgovor — ali razgovor podrazumijeva ozbiljne i konkretne ponude", istakli su iz Sindikata, prenosi Srna.
Generalni štrajk zakazan je u 7.30 časova u svim sudovima i Tužilaštvu Hercegovačko-neretvanskog kantona.
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