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Sastanak trajao tri sata: Vitkof i Kušner predali Putinu ideje za rješavanje sukoba u Ukrajini

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06.09.2026 08:08

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Састанак трајао три сата: Виткоф и Кушнер предали Путину идеје за рјешавање сукоба у Украјини
Foto: Sputnik/Kremlin Pool Photo via AP

Specijalni izaslanici američkog predsjednika Stiv Vitkof i Džared Kušner su tokom razgovora sa predsjednikom Rusije Vladimirom Putinom razgovarali o mogućim rješenjima za ukrajinski sukob, izjavio je predstavnik Kremlja Jurij Ušakov.

„Američki predstavnici su se ozbiljno pripremili za ovaj sastanak. Ne samo što su izrazili svoje tradicionalno interesovanje za što skorije okončanje borbenih dejstava, već su formulisali i čitav niz ideja u vezi sa mogućim putevima ka postizanju rješenja“, istakao je Ušakov.

Pomoćnik ruskog predsjednika takođe je rekao da razgovor bio sadržajan, izuzetno iskren i povjerljiv, kao i da se pokazao korisnim za obje strane.

„Što se tiče održanih razgovora, ruska strana je pružila jasne i sveobuhvatne procene situacije koja se odvija tokom Specijalne vojne operacije. Posebno su istaknuti realni uspesi ruske vojske u napredovanju u zoni borbenih dejstava“, dodao je Ušakov.

Takođe je naglašena potreba za otklanjanjem svih osnovnih uzroka sukoba.

Ušakov je naveo i da je Putin potvrdio svoju posvećenost nastavku saradnje sa Amerikancima na pronalaženju političko-diplomatskih rješenja.

Specijalni izaslanici su obećali da će iskoristiti procjene koje su dobili od ruskog lidera tokom svojih kontakata u Kijevu.

Kako navodi Ušakov, gosti iz Vašingtona su primijetili Putinovu opasku o ponovnom sahranjivanju kod Kijeva jednog od glavnih nacističkih ratnih zločinaca.

Razgovori su se dotakli i ekonomskih pitanja i potencijalnih velikih zajedničkih uzajamno korisnih projekata, a predsjednici će nastaviti svoje lične kontakte.

Sastanak je trajao tri sata i deset minuta. Ovo je bila osma posjeta Vitkofa i Kušnera Rusiji.

Tramp je u petak najavio da će njegovi izaslanici predstaviti prijedlog za okončanje sukoba u Ukrajini, međutim, nije otkrio detalje inicijative.

Putin je u utorak istakao da je Moskva otvorena za dijalog sa svima koji to žele. Ruski lider je istakao da su predstavnici Bijele kuće uvijek dobrodošli gosti.

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Tagovi :

Stiv Vitkof

Vladimir Putin

Kremlj

Jurij Ušakov

Džared Kušner

Ukrajina

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