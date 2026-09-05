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Audijem pod punom brzinom uletio u krug RiTE Gacko i oštetio kapiju, uhapšene dvije osobe

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05.09.2026 14:43

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Аудијем под пуном брзином улетио у круг РиТЕ Гацко и оштетио капију, ухапшене двије особе
Foto: ATV

Gatačka policija identifikovala je i uhapsila lica inicijala M.M. i Đ.K. zbog sumnje da su počinile krivična djela nasilničko ponašanje i pomaganje učiniocu nakon izvršenog krivičnog djela.

Lice inicijala M.M. se sumnjiči da je putničkim automobilom marke „Audi A4“ pod punom brzinom ušlo u krug jednog preduzeća kojom prilikom je oštetilo kapiju, dok se lice inicijala Đ.K. sumnjiči da je sakrilo putnički automobil kojim je krivično djelo izvršeno.

Brzom reakcijom policije, uhapšeni su počinioci, a slučaj je prijavljen oko 3 časa iza ponoći. Lice inicijala M.M. je bilo pod dejstvom alkohola, dok je lice inicijala Đ.K. bilo pod dejstvom opojnih droga kako nezvanično saznaje ATV.

Takođe, kako nezvanično saznajemo, policija je pronašla i vozilo, kojim su počinioci pod punom brzinom uletili u krug RiTE Gacko.

O događaju je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Trebinju koje je policijskim službenicima naložilo da preduzmu sve mjere i radnje s ciljem dokumentovanja navedenih krivičnih djela, saopštili su iz PU Trebinje.

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Tagovi :

Gacko

Policija

hapšenje

Nasilje

OJT Trebinje

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