Teška saobraćajka kod Dervente: Poginula jedna osoba

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Lužani kod Dervente poginula je jedna osoba, nezvanično saznaje ATV.

U saobraćajnoj nesreći došlo je do sudara dva vozila, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, kako nezvanično saznajemo.

Kako se može vidjeti na fotografiji, objavljenoj u jednoj Viber grupi, jedno od vozila od siline udarca završilo je na krovu.

Na mjestu nesreće nalazi se dežurni tužilac.