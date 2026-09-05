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Teška saobraćajka kod Dervente: Poginula jedna osoba

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05.09.2026 10:33

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Саобраћајна несрећа код Дервенте једна особа смртно страдала
Foto: Društvene Mreže

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Lužani kod Dervente poginula je jedna osoba, nezvanično saznaje ATV.

U saobraćajnoj nesreći došlo je do sudara dva vozila, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, kako nezvanično saznajemo.

Kako se može vidjeti na fotografiji, objavljenoj u jednoj Viber grupi, jedno od vozila od siline udarca završilo je na krovu.

Na mjestu nesreće nalazi se dežurni tužilac.

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Saobraćajna nesreća

Derventa

poginula osoba

Policija

Vatrogasci

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