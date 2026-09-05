Teška saobraćajka kod Dervente: Poginula jedna osoba

Autor:Marija Milanović
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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se jutros dogodila u mjestu Lužani kod Dervente poginula je jedna osoba, nezvanično saznaje ATV.
U saobraćajnoj nesreći došlo je do sudara dva vozila, pri čemu je jedna osoba smrtno stradala, kako nezvanično saznajemo.
Kako se može vidjeti na fotografiji, objavljenoj u jednoj Viber grupi, jedno od vozila od siline udarca završilo je na krovu.
Na mjestu nesreće nalazi se dežurni tužilac.
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