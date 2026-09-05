Logo

Tragedija u porodici Saše Kovačevića: Pjevač se nosi sa ogromnim bolom

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
05.09.2026 20:37

Komentari:

0
Саша Ковачевић
Foto: Youtube/Republika Zabava

Porodica popularnog pjevača Saše Kovačevića suočava se sa velikim gubitkom. Pjevaču je prije nekoliko dana preminula tetka, a ova potresna vijest duboko je potresla čitavu porodicu.

Kako se navodi, preminula žena bila je rođena sestra Sašine majke, zbog čega je gubitak posebno teško pao njegovim najbližima, prenosi "Republika".

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Saša Kovačević

Pjevač

tragedija

Komentari (0)

Pročitajte više

Тужилаштво БиХ

Hronika

Roske, Krečo, Saša Kovačević i misteriozna Banjalučanka pod lupom Tužilaštva

1 mj

0
Саша Ковачевић пао са бине

Scena

Saša Kovačević se srušio sa bine

3 mj

0
Саша Ковачевић и Зорана чекају прву бебу

Scena

Saša Kovačević i Zorana čekaju prvu bebu

5 mj

0
Саша Ковачевић прикључен на инфузију: Познато са чиме се бори

Scena

Saša Kovačević priključen na infuziju: Poznato sa čime se bori

9 mj

0

Više iz rubrike

Преминуо глумац из чувене Нетфликсове серије

Scena

Preminuo glumac iz čuvene Netfliksove serije

7 h

0
Укинута емисија "24 минута"

Scena

Ukinuta emisija "24 minuta"

9 h

4
Џејла Рамовић и Јаков Јозиновић

Scena

Džejla i Jakov ponovo uhvaćeni zajedno

11 h

0
Ребел Вилсон

Scena

Poznata glumica otkrila šta joj je pomoglo skinuti više od 36 kilograma

1 d

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

02

Strašna stradanja i nebeska kiša nad žednom zemljom: Sutra se pomolite svetiteljima za božju milost

21

54

Proslavio punoljetstvo, pa poginuo u povratku kući! Mladić stradao u teškoj nesreći

21

39

Seks nakon srčanog udara: Koliko treba čekati i kada je ponovo siguran

21

26

Milej traži Foklandska ostrva od Britanaca: "Ona su naša"

21

25

Počela "Elita 10": Željko Mitrović najavio velike promjene

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima