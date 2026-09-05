Tragedija u porodici Saše Kovačevića: Pjevač se nosi sa ogromnim bolom

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Porodica popularnog pjevača Saše Kovačevića suočava se sa velikim gubitkom. Pjevaču je prije nekoliko dana preminula tetka, a ova potresna vijest duboko je potresla čitavu porodicu.

Kako se navodi, preminula žena bila je rođena sestra Sašine majke, zbog čega je gubitak posebno teško pao njegovim najbližima, prenosi "Republika".

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