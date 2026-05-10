Saša Kovačević se srušio sa bine

Muzička zvijezda Saša Kovačević sinoć je doživio malu nezgodu kada se srušio sa bine na koncertu.

Naime, on je održao svoj nastup u Crvenki, a tokom govora koji je držao publici, okliznuo se i pao sa bine.

Publika je počela da vrišti, a on se ponovo brzo obratio:

"Pazite, može da pruži, a mogu i ja da se prospem", rekao je on.

Ekonomija Pogledajte kako teče izgradnja auto-puta Beograd - Sarajevo

Kovačević je ostao da sedi na bini i nastavio da pjeva, a ubrzo mu se na sceni pridružila i pomoć, mala djevojčica iz publike.

(Telegraf)