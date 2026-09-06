Logo

Minić položio vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.09.2026 13:07

Komentari:

0
Минић положио вијенац код споменика доктору Миодрагу Лазићу
Foto: Društevna mreža X/Vlada Republike Srpske

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je danas vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću u naselju Dobrinja u Istočnoj Ilidži, u okviru obilježavanja Dana Treće sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.

Doktor Lazić je bio ratni hirurg i humanisti koji je svojim znanjem, hrabrošću i požrtvovanošću spasio na hiljade života.

Kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, tokom 40 mjeseci obavio je više od 3.500 operacija i ostavio neizbrisiv trag među ljudima kojima je pomagao u najtežim trenucima.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Miodrag Lazić

Savo Minić

Republika Srpska

polaganje vijenaca

Komentari (0)

Pročitajte više

Код централног спомен-обиљежја на Новом Зејтинлику у Сокоцу служи се парастос погинулим борцима чиме је почело обиљежавање Дана 3. сарајевске бригаде Војске Републике Српске, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić: 3. Sarajevska brigada jedna od najboljih brigada Vojske Republike Srpske

5 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Čuvajmo slogu i zajedništvo

5 h

1
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузласки Фотије служи Свету архијеријску литургију у Храму Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу, а дочеку владике и почетаку богослужења присуствовао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić: Zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda oko svetinja

7 h

0
Додик: Саво Минић и Жељка Цвијановић побиједиће за стабилну, снажну и сигурну Српску

Republika Srpska

Dodik: Savo Minić i Željka Cvijanović pobijediće za stabilnu, snažnu i sigurnu Srpsku

8 h

4

Više iz rubrike

Код централног спомен-обиљежја на Новом Зејтинлику у Сокоцу служи се парастос погинулим борцима чиме је почело обиљежавање Дана 3. сарајевске бригаде Војске Републике Српске, којем присуствује и предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić: 3. Sarajevska brigada jedna od najboljih brigada Vojske Republike Srpske

5 h

0
Премијер Републике Српске Саво Минић

Republika Srpska

Minić: Čuvajmo slogu i zajedništvo

5 h

1
Његово високопреосвештенство митрополит зворничко-тузласки Фотије служи Свету архијеријску литургију у Храму Светог Цара Лазара у Крушковом Пољу, а дочеку владике и почетаку богослужења присуствовао је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Republika Srpska

Minić: Zadovoljstvo vidjeti okupljanje našeg naroda oko svetinja

7 h

0
У препуној сали Дома Војске Србије у Београду данас се одржава комеморација поводом смрти некадашњег команданта Главног штаба Војске Републике Српске, генерала Ратка Младића.

Republika Srpska

Jolović: General Mladić jedini čovjek koji je preminuo, a koji može da ujedini Srbe

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

16

21

Policijska opsada zbog Ljuba Milovića! Specijalci upali u luksuzni hotel

16

18

Ponovo aktivan požar u selu Tuli, zaprijetio kućama

16

18

Određen pritvor monstrumu Fahretu Horozoviću: Pijan udario troje djece, amputirane im noge

16

11

Dim sa požarišta prekrio dio Makarske rivijere

15

58

Toplotni talas stvorio čudovišta u Japanu: Bubašvabe ušle u domove, iskorjenjivanje nemoguće

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima