Minić položio vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je danas vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću u naselju Dobrinja u Istočnoj Ilidži, u okviru obilježavanja Dana Treće sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.

Doktor Lazić je bio ratni hirurg i humanisti koji je svojim znanjem, hrabrošću i požrtvovanošću spasio na hiljade života.

Kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, tokom 40 mjeseci obavio je više od 3.500 operacija i ostavio neizbrisiv trag među ljudima kojima je pomagao u najtežim trenucima.