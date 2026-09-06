Minić položio vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić položio je danas vijenac kod spomenika doktoru Miodragu Laziću u naselju Dobrinja u Istočnoj Ilidži, u okviru obilježavanja Dana Treće sarajevske brigade Vojske Republike Srpske.
Doktor Lazić je bio ratni hirurg i humanisti koji je svojim znanjem, hrabrošću i požrtvovanošću spasio na hiljade života.
Kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, tokom 40 mjeseci obavio je više od 3.500 operacija i ostavio neizbrisiv trag među ljudima kojima je pomagao u najtežim trenucima.
U Istočnoj Ilidži predsjednik Vlade @minicsavo položio je vijenac kod spomenika dr Miodragu Laziću, ratnom hirurgu i humanisti koji je svojim znanjem, hrabrošću i požrtvovanošću spasio na hiljade života.— Vlada Republike Srpske (@Vlada_Srpske) September 6, 2026
Kao jedini hirurg na području tadašnjeg Srpskog Sarajeva, tokom 40 mjeseci… pic.twitter.com/VXzLDKr17t
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