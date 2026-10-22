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Minić: Nastavljamo da jačamo zaštitu od požara u Srpskoj

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22.10.2026 12:50

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премијер Републике Српске
Foto: ATV

Vlada Republike Srpske usvojila je informaciju o provođenju druge faze regionalnog Programa upravljanja požarima na otvorenom prostoru, koji obuhvata pet zemalja regiona, saopštio je predsjednik Vlade Srpske Savo Minić.

Minić je naveo da je zaštita šuma, prirodnih bogatstava i ljudskih života od požara jedan od važnih prioriteta Vlade Republike Srpske.

Druga faza Programa, koja će se provoditi od 2027. do 2029. godine, usmjerena je na unapređenje prevencije požara, jačanje kapaciteta nadležnih službi i efikasniju zaštitu prirode i stanovništva.

Program obuhvata Srbiju, BiH, Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju i Albaniju, a finansira ga Švajcarska agencija za razvoj i saradnju.

„Nastavljamo da jačamo zaštitu od požara u Srpskoj“, poručio je Minić u objavi na društvenoj mreži Iks.

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Savo Minić

Republika Srpska

požar

zaštita životne sredine

Vlada Republike Srpske

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