Minić sa ambasadorom Francuske Tijeom o implementaciji izbornih rezultata u Srpskoj

Autor:ATV redakcija
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Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić primio je danas u nastupnu posjetu novimenovanog ambasadora Francuske u BiH, Kevina Tulijea (Kévin Thuillier).
Tokom sastanka, ambasador Tulije čestitao je premijeru Miniću na izbornoj pobjedi za predsjednika Republike Srpske, te naglasio da će u fokusu njegovog boravka u BiH biti posvećeni rad na pospješivanju procesa EU integracija i poboljšanje međusobne ekonomske saradnje.
S druge strane, premijer Minić informisao je ambasadora Tulijea o implementaciji izbornih rezultata u Republici Srpskoj, ističući da će predstojeći proces konstituisanja novog saziva Narodne skupštine i izbora nove vlade biti veoma brzo okončan.
Premijer Minić prenio je ambasadoru da postoji značajan neiskorišteni potencijal u razvoju ekonomske saradnje sa Francuskom, ističući da Srpska nudi izuzetno stimulativne uslove za potencijalne francuske partnere.
Povoljne poreske stope, uz nisku cijenu električne energije i geografska blizina EU, čine Srpsku, naglasio je premijer Minić, atraktivnom destinacijom za razvoj novih investicija, te pozvao ambasadora Tulijea na zajedničke aktivnosti s ciljem poticanja što intenzivnije ekonomske saradnje.
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