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Minić sa ambasadorom Francuske Tijeom o implementaciji izbornih rezultata u Srpskoj

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22.10.2026 13:18

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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић примио је данас у наступну посјету новименованог амбасадора Француске у БиХ, Кевина Тулијеа (Kévin Thuillier).
Foto: Ustupljena fotografija

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić primio je danas u nastupnu posjetu novimenovanog ambasadora Francuske u BiH, Kevina Tulijea (Kévin Thuillier).

Tokom sastanka, ambasador Tulije čestitao je premijeru Miniću na izbornoj pobjedi za predsjednika Republike Srpske, te naglasio da će u fokusu njegovog boravka u BiH biti posvećeni rad na pospješivanju procesa EU integracija i poboljšanje međusobne ekonomske saradnje.

S druge strane, premijer Minić informisao je ambasadora Tulijea o implementaciji izbornih rezultata u Republici Srpskoj, ističući da će predstojeći proces konstituisanja novog saziva Narodne skupštine i izbora nove vlade biti veoma brzo okončan.

Premijer Minić prenio je ambasadoru da postoji značajan neiskorišteni potencijal u razvoju ekonomske saradnje sa Francuskom, ističući da Srpska nudi izuzetno stimulativne uslove za potencijalne francuske partnere.

Povoljne poreske stope, uz nisku cijenu električne energije i geografska blizina EU, čine Srpsku, naglasio je premijer Minić, atraktivnom destinacijom za razvoj novih investicija, te pozvao ambasadora Tulijea na zajedničke aktivnosti s ciljem poticanja što intenzivnije ekonomske saradnje.

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Tagovi :

Savo Minić

Kevin Tulije

Francuska

Republika Srpska

Sastanak

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