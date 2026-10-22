"Šume Srpske" se zadužuju za 55 miliona KM

Vlada Republike Srpske dala je saglasnost za kreditna zaduženja preduzeća "Šume Republike Srpske" u ukupnom iznosu od 55 miliona KM.

Vlada Srpske je prihvatila informaciju o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje "Šuma" u iznosu do 40.200.000 KM.

U funkciji Skupštine akcionara "Šuma", Vlada je dala saglasnost i za kredit od 14,8 miliona KM.

Dio kreditnih sredstava biće iskorišten za refinansiranje postojećih kreditnih obaveza, kao i refinansiranje reprograma sa Poreskom upravom Republike Srpske.

Određena sredstva će biti preusmjerena na izmirenje prenesenih obaveza iz prethodnog perioda prema lokalnim zajednicama, izvođačima radova i dobavljačima.

Preostali dio kreditnih sredstava namjenski će se koristiti za izmirenje dospjelih obaveza iz tekuće godine.

"Ovim kreditnim zaduženjem, odnosno reprogramiranjem postojećih kredita na duži rok otplate, smanjuje se iznos mjesečnih anuiteta, što će značajno rasteretiti tekuću likvidnost da bi se neometano nastavile aktivnosti na izvršenju proizvodno-finansijskog plana preduzeća. Ovo kreditno zaduženje predstavlja mjeru finansijskog rasterećenja i stvaranja preduslova za nastavak stabilizacije poslovanja, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.