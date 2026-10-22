Vlada Srpske: Biće uspostavljen registar povreda na radu

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o namjeri uspostavljanja registra povreda na radu, koji bi na jednom mjestu trebalo da objedinjava podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom.

Centralni registar povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom trebalo bi da bude veb-informacioni sistem u vlasništvu Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu s ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje ovog registra.

"Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i rada i boračko-invalidske zaštite zadužuju se da u saradnji sa Savezom sindikata Republike Srpske imenuju radnu grupu za izradu akcionog plana za uvođenje registra povreda na radu", navedeno je u saopštenju.

Zaduženo je i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da u saradnji sa Zavodom medicine rada i sporta Republike Srpske pokrene realizaciju aktivnosti na izradi ovog registra, saopšteno je nakon sjednice.