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Vlada Srpske: Biće uspostavljen registar povreda na radu

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22.10.2026 11:50

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Влада Републике Српске сједница
Foto: Ustupljena fotografija

Vlada Republike Srpske prihvatila je danas informaciju o namjeri uspostavljanja registra povreda na radu, koji bi na jednom mjestu trebalo da objedinjava podatke o povredama na radu, profesionalnim oboljenjima i oboljenjima u vezi sa radom.

Centralni registar povreda na radu, profesionalnih oboljenja i oboljenja u vezi sa radom trebalo bi da bude veb-informacioni sistem u vlasništvu Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

Vlada Republike Srpske zadužila je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite da pripremi izmjene i dopune Zakona o zaštiti na radu s ciljem stvaranja uslova za uspostavljanje ovog registra.

"Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite i rada i boračko-invalidske zaštite zadužuju se da u saradnji sa Savezom sindikata Republike Srpske imenuju radnu grupu za izradu akcionog plana za uvođenje registra povreda na radu", navedeno je u saopštenju.

Zaduženo je i Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite da u saradnji sa Zavodom medicine rada i sporta Republike Srpske pokrene realizaciju aktivnosti na izradi ovog registra, saopšteno je nakon sjednice.

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Vlada Republike Srpske

sjednica

povreda na radu

Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite

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