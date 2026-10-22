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Romić na Džordžtaunu: Nadležnosti Srpske ne mogu se ukidati pod izgovorom reformi

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22.10.2026 08:46

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Генерални секретар предсједника Републике Српске Марко Ромић поручио је на предавању на Универзитету Џорџтаун у Вашингтону да је одбрана уставних надлежности Српске уједно и одбрана Дејтонског мировног споразума, уз поштовање права, самоуправе и договора равноправних.
Foto: Srna

Odbrana ustavnih nadležnosti Republike Srpske jeste odbrana Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne osporavanje mira, poručio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić na predavanju na Pravnom fakultetu Univerziteta Džordžtaun u Vašingtonu.

"Republika Srpska nije nastala da bi jednog dana bila svedena na administrativnu jedinicu bez stvarnih nadležnosti. Njene institucije, samouprava i ustavne garancije dio su dogovora kojim je okončan rat. Zato se od Srpske ne može tražiti da, u ime reformi ili evropskog puta, pristane na postepeno odricanje od tog položaja", istakao je Romić.

On kaže da je saradnja moguća, ali ne na osnovu preglasavanja srpskog naroda i nametanja zakona.

"Budućnost se ne gradi slabljenjem Srpske, već poštovanjem njenih prava i dogovorom ravnopravnih. To je pozicija koju treba jasno predstaviti i američkoj javnosti", dodao je Romić.

Romić, koji je i viši asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci na predavanju "Tri decenije Dejtona: mir koji nikad nije postao država", govorio je o položaju Srpske, nametanju zakona i nastojanjima da se dejtonski model zamijeni centralizovanim uređenjem, prenosi Srna.

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Tagovi :

Marko Romić

Sjedinjene Američke Države

Vašington

Dejtonski sporazum

Univerzitet Džordžtaun

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