Romić na Džordžtaunu: Nadležnosti Srpske ne mogu se ukidati pod izgovorom reformi

Odbrana ustavnih nadležnosti Republike Srpske jeste odbrana Dejtonskog mirovnog sporazuma, a ne osporavanje mira, poručio je generalni sekretar predsjednika Republike Srpske Marko Romić na predavanju na Pravnom fakultetu Univerziteta Džordžtaun u Vašingtonu.

"Republika Srpska nije nastala da bi jednog dana bila svedena na administrativnu jedinicu bez stvarnih nadležnosti. Njene institucije, samouprava i ustavne garancije dio su dogovora kojim je okončan rat. Zato se od Srpske ne može tražiti da, u ime reformi ili evropskog puta, pristane na postepeno odricanje od tog položaja", istakao je Romić.

On kaže da je saradnja moguća, ali ne na osnovu preglasavanja srpskog naroda i nametanja zakona.

"Budućnost se ne gradi slabljenjem Srpske, već poštovanjem njenih prava i dogovorom ravnopravnih. To je pozicija koju treba jasno predstaviti i američkoj javnosti", dodao je Romić.

Romić, koji je i viši asistent Pravnog fakulteta Univerziteta u Banjaluci na predavanju "Tri decenije Dejtona: mir koji nikad nije postao država", govorio je o položaju Srpske, nametanju zakona i nastojanjima da se dejtonski model zamijeni centralizovanim uređenjem, prenosi Srna.