Gdje je 14 miliona KM za grijanje u Banjaluci? Ninković upozorava na probleme od januara

Ako su najave tačne, i da mi od 1. januara iduće godine nećemo biti u stanju da grijemo stanove građanima koji su uredno plaćali grijanje, mi imamo ozbiljan problem i sa menadžmentom "Eko-toplane", i sa Gradskom upravom i njihovim potpunim odsustvom odgovornosti, poručio je Ljubo Ninković predsjednik Skupštine grada Banjaluka.

- Veoma čudna mi je komunikacija "Eko -toplana", bez obzira da li se radi o "teškoj temi" ili lakoj temi, smatram da je moja obaveza i da treba da razgovaramo o ovoj temi i sa njima, i sa vama, i sa građanima - rekao je Ninković.

Istakao je da iz godine u godinu, samo zavisno od perioda godine, da li je u pitanju proljeće, ljeto, jesen ili zima, pričamo o istim problemima.

- Treći mandat, biće dvanaest godina da pričamo o istim problemima koji se tiču isporuke toplotne energije. Opet smo u fazi koja podrazumijeva da, ako sam dobro razumio, kao i vi iz saopštenja, 31. decembra ili do 31. decembra oni će imati dovoljno drvne sječke, a od 1. januara iduće godine ulazimo u problem - rekao je on.

Ne znam kako Skupština može biti tu problemu, odaje onim jer sve što je traženo od nas mi smo uradili.

- Tražili su povećanje cijene toplotne energije, mi smo donijeli odluku da poskupimo kako bi omogućili nesmetano funkcionisanje same "Eko-toplane". Uspješno, donijeli smo odluku koja podrazumijeva kreditno zaduženje grada Banjaluke početkom jula ove godine i to na zahtjev gradonačelnika i samog menadžmenta "Eko-toplane" u cilju kako bi obezbijedili pet miliona evra kredita i dva miliona grantovskih sredstava EBRD a. To je ukupno sedam miliona, odnosno 14 miliona konvertibilnih maraka, kako bi se izvršila rekonstrukcija toplovodne mreže, jer su nam rekli da su tu ogromni gubici - rekao je Ninković.

Danas, poručuje on, ne znamo ni gde je on novac utrošen, da li je utrošen, šta su radili s tim novcem, a najavljuju već da smo i mi, a i građani u problemu.

Vrlo neodgovorno ponašanje od strane i "Eko-toplana", odnosno menadžmenta, a potpuno odsustvo odgovornosti gradonačelnika i Gradske uprave, da niko od njih ne izađe sa tezom, u redu, možda je ovaj kredit bio nedovoljan, mogli smo da rekonstruišemo samo dio, trebalo smo uzeti veći kredit ili šta god, da bude objašnjenje.

- Mi nemamo nikakvo objašnjenje. Ako su najave tačne, i da mi od 1.1. iduće godine nećemo biti u stanju da grijemo stanove građanima koji su uredno plaćali grijanje, mi imamo ozbiljan problem i sa menadžmentom "Eko-toplane", i sa Gradskom upravom i njihovim potpunim odsustvom odgovornosti - rekao je Ninković i poručio da je sistem loše uvezan jer građani koji žele da imaju tople stanove, koji su cijelu godinu plaćali grijanje, danas su u problemu.

Istakao je da je za njega neprihvatljivo, kada je riječ o "Eko-toplanom" da se u oktobru krene sa pričom i upozoravanje, a imaju problema i da neće moći da obezbijede grijanje.

- Svaki ozbiljan domaćin i krene u aprilu ili maju da se brine o tome, jer zna da će mu taj pelet, drva ili šta god je izvor energije, trebati do početka oktobra. Ovo je za mene neodgovorno ponašanje. Moraćemo već na prvoj sjednici, ja sam to i najavljivao, ako se gradonačelnik Draško Stanivuković ne udostoji da pošalje nijedan materijal narednih nekoliko dana, ja ću zakazati sjednicu u skladu sa svojim ovlašćenjima i razgovarati makar o ovim problemima koji su aktuelni u gradu i da pokušamo naći rješenje - istakao je Ninković.

Podsjećamo, grijna sezona u Banjaluci zvanično je počela, ali su je već na samom startu obilježili kvarovi na distributivnoj mreži, pucanje cjevovoda i veliki gubici vode. Iz "Eko toplana" saopštenjima građane upozoravaju da je mreža dotrajala, da za njenu rekonstrukciju nema dovoljno novca i da bez sistemskih ulaganja nema ni dugoročno stabilnog grijanja.

(RTRS)