Da li je ovaj grad raj za radnike? Plate su ogromne, kadrova uvijek treba a ova zanimanja su najtraženija

Autor:ATV redakcija
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Švajcarsko finansijsko središte Cirih ubraja se u sam vrh evropskih gradova po visini zarada i mogućnostima zapošljavanja, sa prosječnom godišnjom bruto platom koja premašuje 90.000 evra.
Najveća potražnja za kvalifikovanim kadrovima zabilježena je u sektorima informacionih tehnologija, zdravstva i finansija, gdje stručnjaci ostvaruju primanja i znatno iznad prosjeka.
Visoke plate u ovom gradu rezultat su snažne privredne aktivnosti, razvijene industrije i stalne potrebe za stručnim kadrom. Iako visoki troškovi života predstavljaju opterećenje, velika kupovna moć i mogućnosti napredovanja čine Cirih jednom od najtraženijih poslovnih destinacija u Evropi.
Cirih je važno središte bankarstva i finansija, ali i tehnologije, farmaceutske industrije i istraživanja. Upravo ova kombinacija produktivne privrede i konstantne potrebe za stručnjacima omogućava poslodavcima da ponude vrhunske uslove rada.
Mjesečni troškovi: Cijene stanovanja, prevoza i svakodnevnih usluga spadaju među najviše u Evropi.
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Kupovna moć: Uprkos visokim troškovima, stanovnici Ciriha i dalje uživaju u izuzetno visokom standardu i mogućnostima profesionalnog razvoja.
Jedna od oblasti u kojima se otvara najviše mogućnosti jesu informacione tehnologije. Poslodavci koji razvijaju digitalne proizvode i usluge u stalnoj su potrazi za sljedećim profilima:
Softverski inženjeri
Analitičari podataka
Stručnjaci za kibernetičku bezbjednost
Stručnjaci za vještačku inteligenciju
Velika potražnja podstaknuta je opštom digitalizacijom poslovanja. Međunarodno tržište rada omogućava švajcarskim kompanijama da privuku stručnjake iz cijelog svijeta, pa se kandidatima sa odgovarajućim znanjem, iskustvom i dobrim poznavanjem engleskog jezika otvaraju vrata vodećih svjetskih kompanija, prenosi Večernji list.
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