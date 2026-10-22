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Da li je ovaj grad raj za radnike? Plate su ogromne, kadrova uvijek treba a ova zanimanja su najtraženija

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22.10.2026 09:12

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Сликовит поглед на историјске кровове у Цириху, у Швајцарској, снимљен по ведром дану.
Foto: pexels/Natalia Sevruk

Švajcarsko finansijsko središte Cirih ubraja se u sam vrh evropskih gradova po visini zarada i mogućnostima zapošljavanja, sa prosječnom godišnjom bruto platom koja premašuje 90.000 evra.

Najveća potražnja za kvalifikovanim kadrovima zabilježena je u sektorima informacionih tehnologija, zdravstva i finansija, gdje stručnjaci ostvaruju primanja i znatno iznad prosjeka.

Visoke plate u ovom gradu rezultat su snažne privredne aktivnosti, razvijene industrije i stalne potrebe za stručnim kadrom. Iako visoki troškovi života predstavljaju opterećenje, velika kupovna moć i mogućnosti napredovanja čine Cirih jednom od najtraženijih poslovnih destinacija u Evropi.

Zašto su plate u Cirihu među najvišima u Evropi?

Cirih je važno središte bankarstva i finansija, ali i tehnologije, farmaceutske industrije i istraživanja. Upravo ova kombinacija produktivne privrede i konstantne potrebe za stručnjacima omogućava poslodavcima da ponude vrhunske uslove rada.

Ipak, visoka primanja imaju i svoju drugu stranu:

Mjesečni troškovi: Cijene stanovanja, prevoza i svakodnevnih usluga spadaju među najviše u Evropi.

МВ Хондиус

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Kupovna moć: Uprkos visokim troškovima, stanovnici Ciriha i dalje uživaju u izuzetno visokom standardu i mogućnostima profesionalnog razvoja.

Najtraženija zanimanja: Ko najlakše dolazi do posla?

Jedna od oblasti u kojima se otvara najviše mogućnosti jesu informacione tehnologije. Poslodavci koji razvijaju digitalne proizvode i usluge u stalnoj su potrazi za sljedećim profilima:

Softverski inženjeri

Analitičari podataka

Stručnjaci za kibernetičku bezbjednost

Stručnjaci za vještačku inteligenciju

Velika potražnja podstaknuta je opštom digitalizacijom poslovanja. Međunarodno tržište rada omogućava švajcarskim kompanijama da privuku stručnjake iz cijelog svijeta, pa se kandidatima sa odgovarajućim znanjem, iskustvom i dobrim poznavanjem engleskog jezika otvaraju vrata vodećih svjetskih kompanija, prenosi Večernji list.

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Švajcarska

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