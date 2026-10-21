"Diplomatija Republike Srpske napravila veliki iskorak"

Ambasador BiH u Mađarskoj Biljana Gutić Bjelica istakla je za ATV da je diplomatija Republike Srpske je napravila veliki iskorak u zadnjih nekoliko godina i pozicionirala se kao važan partner i sagovornik u odnosu na onaj narativ koji dolazi iz Sarajeva.

Ona je čestitala kompletnom rukovodstvu Republike Srpske zato što je ogroman uspjeh napravljen u nekoliko centara moći.

Dodala je da ostvariti dobre odnose i biti prepoznat na adresama poput Rusije i Kine je jedan veliki uspjeh.

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"U ovom trenutku, sa administracijom predsjednika SAD-a Donalda Trampa, mislim da će tek u budućnosti biti prilike da se uberu plodovi rada i tog novog pozicioniranja Republike Srpske koja je 30 godina bila rob jednog negativnog narativa Sarajeva, sada su ti okovi spali i zaista osjećamo da na jednoj ravnopravnoj osnovi možemo razgovarati sa međunarodnim političkim i geopolitičkim akterima i to je ogromna stvar", rekla je Gutić Bjelica.

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To je "rak" rana svakog diplomate koji predstavlja BiH u svijetu, ali ona je isto tako vrlo lako riješena, tako gdje su instrukcije i uticaji koji idu na štetu srpskog naroda, postoje konsultacije sa našim kabinetima", rekla je ona.

Ističe da su odnosi u Republici Srpskoj jasni i čisti i da narod u Srpskoj već godinama unazad bira svoje predstavnike i nema dilemu oko doga.

"Što se tiče nivoa BiH, problemi su postojani decenijama unazad, ne umanjuju se, dobijaju na svojoj težini i obimu i veoma je teško sačuvati i kredibilitet ostati profesionalan u takvim odnosima i takvim relacijama", rekla je Gutić Bjelica.